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أخبار العالم

"إيد واحدة".. مسيرة لرجال الشرطة في نيويورك تضامنًا مع فلويد ضحية العنصرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:21 م
شرطي يجثو على ركبتيه
شرطي يجثو على ركبتيه في دقيقة صمت على روح جورج فلويد
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محمد وديع

نظم رجال الشرطة في ولاية نيويورك وعدد من أبناء الولاية، ظهر أمس الأحد، مسيرة تضامنية تحت عنوان "لحظة الوحدة.. يد واحدة" لتأبين جورج فلويد ضحية العنصرية ومساندة لــ روحه. 

وانتهت المسيرة بمصافحة بين المتظاهرين في الشوارع والشرطة وتوجيه الشكر للضباط على الاستماع إلى شكاوى المواطنين بخصوص أوقات القوة المفرطة والحفاظ على سلمية المسيرة.

وجاءت المسيرة بعد سلسلة من التهديدات تلقتها الشرطة بممارسة أعمال عنف ضد أعضائها على وسائل التواصل الاجتماعي - وبعد ما حدث في مدينة ألباني الخاضعة للولاية الليلة قبل الماضية، وعقب ذلك أصبح رجال الشرطة أكثر حذرًا، وأغلقوا الشوارع حول مراكز الشرطة.

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وفي مدينة شينيكتادي بولاية نيويورك سار قائد الشرطة في المدينة والضباط معا في مسيرة التضامن مع المجتمع وضحايا العنصرية بعد ظهر أمس الأحد وجلس رئيس الشرطة إريك كليفورد في إشارة للتعاطف مع الضحية جورج فلويد.

امتصاص غضب المواطنين
وتحدث رئيس الشرطة كليفورد وضباطه مع المتظاهرين والمواطنين واستمعوا إلى مخاوفهم وأجابوا على الأسئلة وتحدثوا عن التدريب ووقت الاستجابة للإغاثات والثقة في رجال الشرطة والعلاقات المجتمعية، ووصل الأمر إلى أن القائد والضباط تعاونوا مع المتظاهرين وساروا حول مبنى إدارة الشرطة المحلية ... وجلس الجميع على ركبتيهم دقيقة صمت. 

وقال الضباط إنه كان من الجيد المشاركة بطريقة إيجابية. واضاف رئيس الشرطة إن هدفه كان فتح حوار مع المتظاهرين والمواطنين والحفاظ بشكل عام على السلام في المدينة.

وقال رئيس الشرطة: "أقدر كل من يعترض بسلام ويثق بنا في أننا هنا للاستماع والتعلم من أخطائنا ونحن لسنا فقط في وضع الاستعداد دون معرفة ما يحدث هنا. لأن كل ما يحدث هنا لا يحدث فقط، فنحن نستمع ونتعلم".

خرج المتظاهرون من الظهيرة - وبدأوا خارج مركز الشرطة، وساروا لاحقًا إلى مجلس الحكم المحلي City Hall.

 وخلال المسيرة كان هناك الكثير من اللافتات تشير إلى أهمية حياة المواطنين أصحاب البشرة الداكنة وجميع الأرواح. 

وكانت هناك لحظات من الصمت، والكثير من الهتافات - تنادي بالعدالة وإنهاء عنصرية الشرطة الأمريكية. وأراد الجميع أن يستمع رجال الشرطة وقادة المدينة رسالة المتظارهين بصوت عال وواضح.

من جهته انتقد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، السياسات العنصرية في بلاده قائلا إن الولايات المتحدة تجيد بشكل جيد جدًا إخبار الآخرين في البلاد الأخرى كيف يعيشون حياتهم- يقصد انتقادات حقوق الإنسان للدول- وتدلهم كيف يجب أن يتصرفوا مع شعوبهم في هذه الأمور، ولكنها لا تزال تميز بين البشر على أساس لون بشرتهم. 

حقيقة مؤلمة
وأوضح كومو خلال موجز صحفي وجهه لمواطني الولاية مساء أمس الأحد، أن هذه هي الحقيقة البسيطة والمؤلمة في البلاد- ولكن هذه اللحظة التي تمر بها الولايات المتحدة هي من أجل إصلاح هذه الحقيقة، مشيرا إلى أن القضية الحقيقية هي استمرار العنصرية في هذا البلد وهي مزمنة ومتوطنة ومؤسسية وتتحدث عن نفاق جماعي." 

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وأضاف أن هذا التحدي الذي تواجهه أمريكا اليوم هو استغلال هذه اللحظة، واستخدام هذه الطاقة بشكل بناء والمطالبة بتغيير إيجابي حقيقي، والتعبير عن التغيير الذي يريده الشعب. وقال:" يجب ألا يكون جورج فلويد قد مات دون جدوى. يجب أن يكون مقتل فلويد لحظة فارقة في الذي تعلمته هذه الأمة ونمت وتقدمت بالفعل لجعل هذا المكان مكانًا أفضل".

كما طلب الحاكم من النائب العام ليتيتيا جيمس تضمين احتجاجات الليلة قبل الماضية والاحتجاجات المستمرة، في مراجعتها لجميع الإجراءات والإجراءات المستخدمة خلال الاحتجاجات الأخيرة. 

وبناء على طلب المسؤولين المحليين، أمر الحاكم كومو بنشر ضباط شرطة إضافيين في مدن بافالو وروتشستر وسيراكوز وألباني قبل الاحتجاجات المخطط لها في تلك المدن. مؤكدا أن شرطة الولاية على استعداد لمساعدة أي بلديات أخرى محتاجة للمساعدة وكذلك الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لتقديم العون. 

تحقيق مستقل
وقال كومو إن على المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات تمرير قوانين تتطلب وكالات خارجية مستقلة - وليس المدعين المحليين - للتحقيق في سوء سلوك الشرطة الأمريكية. كما دعا الحكومة الفيدرالية إلى وضع تعريف موحد على الصعيد الوطني للقوة المفرطة، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن السجلات التأديبية لضباط الشرطة المتهمين بسوء السلوك، "الأمة بحاجة إلى سياسات موحدة وتحقيقات مستقلة لسوء سلوك الشرطة". 

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