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مرأة

2 يونيو..ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:13 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ

 

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والف. ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الأبراج لمواليد  ٢ يونية

شخصية اليوم في علم الأرقام..


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إذا كنت مولودا في يوم 2 يونيو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ومتقلب المزاج، وفي نفس الوقت محدد في خياراتك واتجاهاتك.. لديك روح محارب، ولديك إصرار على تحقيق النجاح في كل عمل تقوم به، لكن لا تبالغ في ميلك للسخرية من كل شيء.

نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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