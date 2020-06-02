والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

وجاء نص الاستغاثة التي ارسلت لوزير التربية والتعليم عبر جروب لائتلاف شباب معلمي مصر عبر تطبيق واتس اب كالتالي :

السيد الأستاذ الدكتور معالي وزير التربية التعليم ..

نرجو من سيادتكم الموافقة علي تأجيل إمتحان بعض المواد إلي الدور الثاني حيث أن قدرة التركيز عندها هذه الأيام قلت وما زلنا في العزل الطبي حتي تستعيد كامل لياقتها الصحية والذهنية ..

مقدمه لسيادتكم الطبيب محمد المتولي محمد رشيد أحد مصابي فيروس كورونا من الأطقم الطبية أنا وعائلتي ، وقد أصيبت إبنتي وهي في الصف الثالث الثانوي ، وهي محجوزة معي بالعزل الطبي وحالتنا الصحية غير مستقرة ونخضع للعلاج المكثف .....جعلكم الله سندا وذخرا لنا وللتعليم في مصر وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير