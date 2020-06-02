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تعليم

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:06 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة عاجلة من والد طالبة ثانوية عامة اصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وجاء نص الاستغاثة التي ارسلت لوزير التربية والتعليم عبر جروب لائتلاف شباب معلمي مصر عبر تطبيق واتس اب كالتالي :
السيد الأستاذ الدكتور معالي وزير التربية التعليم .. مقدمه لسيادتكم الطبيب محمد المتولي محمد رشيد أحد مصابي فيروس كورونا من الأطقم الطبية أنا وعائلتي ، وقد أصيبت إبنتي وهي في الصف الثالث الثانوي ، وهي محجوزة معي بالعزل الطبي وحالتنا الصحية غير مستقرة ونخضع للعلاج المكثف ..... نرجو من سيادتكم الموافقة علي تأجيل إمتحان بعض المواد إلي الدور الثاني حيث أن قدرة التركيز عندها هذه الأيام قلت وما زلنا في العزل الطبي حتي تستعيد كامل لياقتها الصحية والذهنية  .. جعلكم الله سندا وذخرا لنا وللتعليم في مصر وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
مقدمه والد الطالبة ر. م  بالصف الثالث الثانوي  .. مدرسة الشهيد أيمن الدسوقي بميت غمر محافظة الدقهلية.

وعلى الفور حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على التفاعل مع هذه الاستغاثة و رد قائلا : 
هذا مسموح ، وكل المطلوب هو شهادة طبية توثق الحالة ، مشيرًا إلى أن الطالبة سيكون لها دور ثاني كفرصة اولى بالدرجة كاملة .

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :

الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020  : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا 
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها
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