والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة عاجلة من والد طالبة ثانوية عامة اصيبت بفيروس كورونا المستجد.
وجاء نص الاستغاثة التي ارسلت لوزير التربية والتعليم عبر جروب لائتلاف شباب معلمي مصر عبر تطبيق واتس اب كالتالي :
السيد الأستاذ الدكتور معالي وزير التربية التعليم .. مقدمه لسيادتكم الطبيب محمد المتولي محمد رشيد أحد مصابي فيروس كورونا من الأطقم الطبية أنا وعائلتي ، وقد أصيبت إبنتي وهي في الصف الثالث الثانوي ، وهي محجوزة معي بالعزل الطبي وحالتنا الصحية غير مستقرة ونخضع للعلاج المكثف ..... نرجو من سيادتكم الموافقة علي تأجيل إمتحان بعض المواد إلي الدور الثاني حيث أن قدرة التركيز عندها هذه الأيام قلت وما زلنا في العزل الطبي حتي تستعيد كامل لياقتها الصحية والذهنية .. جعلكم الله سندا وذخرا لنا وللتعليم في مصر وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
مقدمه والد الطالبة ر. م بالصف الثالث الثانوي .. مدرسة الشهيد أيمن الدسوقي بميت غمر محافظة الدقهلية.
وعلى الفور حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على التفاعل مع هذه الاستغاثة و رد قائلا :
هذا مسموح ، وكل المطلوب هو شهادة طبية توثق الحالة ، مشيرًا إلى أن الطالبة سيكون لها دور ثاني كفرصة اولى بالدرجة كاملة .