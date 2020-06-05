حظك اليوم.. 5 يونيو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

يهتم كثيرون بأخبار الابراج والفلك، وتقدم عبير فؤاد ماذا يقول برجك اليوم 5 يونيو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .





الحمل من21/3 إلى 20/4 مهنيا وماليا: قد تخطط للقاء يربطك بالبعض، وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد. عاطفيا واجتماعيا: خسوف القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.









الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: خسوف القمر في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك. عاطفيا ومهنيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض. عاطفيا: خسوف القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك





السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وصحيا: خسوف القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود وعليك أن تنظم جهودك. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتأمل والبحث بجدية عن حلول، فقط لا تتكلم عن أخبارك وحياتك الشخصية.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا واجتماعيا: خسوف القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم. مهنيا وماليا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا وعائليا: خسوف القمر في وضع معاكس، وعليك أن تحذر التسرع في ردود أفعالك وأقوالك تفاديا للصدام.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد مصالحك أو من يحبونك.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وعائليا: خسوف القمر بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك. عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا: خسوف القمر في منزلك الثاني يطالبك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع في خطواتك وقراراتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات. عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك وردود أفعالك.





القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا واجتماعيا: خسوف القمر في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر. عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وصحيا: خسوف القمر بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك بحذر وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد. عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتروى في كلامك وتحترس ولتكن متحفظا وتجنب الفخر بنفسك.



