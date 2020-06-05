حظك اليوم.. 5 يونيو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

يهتم كثيرون بأخبار الابراج والفلك، وتقدم عبير فؤاد ماذا يقول برجك اليوم 5 يونيو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: قد تخطط للقاء يربطك بالبعض، وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.
عاطفيا واجتماعيا: خسوف القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.
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الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: خسوف القمر في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك.
عاطفيا ومهنيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.
عاطفيا: خسوف القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: خسوف القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود وعليك أن تنظم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتأمل والبحث بجدية عن حلول، فقط لا تتكلم عن أخبارك وحياتك الشخصية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: خسوف القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.
مهنيا وماليا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: خسوف القمر في وضع معاكس، وعليك أن تحذر التسرع في ردود أفعالك وأقوالك تفاديا للصدام.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد مصالحك أو من يحبونك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: خسوف القمر بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: خسوف القمر في منزلك الثاني يطالبك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع في خطواتك وقراراتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك وردود أفعالك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: خسوف القمر في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: خسوف القمر بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك بحذر وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتروى في كلامك وتحترس ولتكن متحفظا وتجنب الفخر بنفسك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: تستطيع أن تقوم بتنمية أعمالك أو مشاريعك أو تقوم بعمل جديد وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.
عاطفيا واجتماعيا: خسوف القمر في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحبة والأصدقاء والاحتفال معهم