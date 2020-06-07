بعد فشل صفقة فيرنر.. ليفربول يتجه لضم الوحش تراوري





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة ليفربول تواصلت مع مسئولي وولفرهامبتون، لمعرفة موقفهم من بيع تراوري مهاجم الذئاب، خلال الصيف المقبل.





يذكر أن ليفربول انسحب مؤخرا من صفقة تيمو فيرنر، بسبب طلب لايبزيج الألماني 50 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيله، وهو ما رفضه الريدز، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، نتيجة تفشي فيروس كورونا.









وشارك تراوري مع مع وولفرهامبتون في 28 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع 7 آخرين.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ أداما تراوري 25.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.