بديل محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم وحش الدوري الإنجليزي

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لعقد صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع أداما تراوري لاعب فريق وولفرهامبتون والملقب بـ "وحش الدوري الإنجليزي" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يأمل في ضم اللاعب، ليكون بديلا لثلاثي خط الهجوم "محمد صلاح - ساديو ماني- ليفربول"، في ظل ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق، بسبب مشاركته في العديد من البطولات خلال الموسم الواحد.
ويقدم أداما تراوري أداء مميزا مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 28 مباراة، صنع خلالهما 7 أهداف وسجل 4 آخرين.
وتبلغ القمية التسويقية لـ أداما تراوري 25.5 مليون جنيه إسترليني وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.