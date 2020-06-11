لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذلك لأول مرة منذ نحو 3 أسابيع لم يتم فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس.
وأوضحت السلطات الصحية في تايلاند أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد استقر عند 3125، كما ظل عدد الوفيات 58.
جدير بالذكر أن جميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها، مؤخرا، في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من الخارج.
وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هناك 2987 مريضا تعافوا.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التايلاندية تحقيق نتائج واعدة في أول اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على الفئران، مشيرةً إلى أن العلماء سيبدأون العمل على اختباره على القرود.
وقال المركز التايلاندي المسئول عن ملف مكافحة فيروس كورونا إن رئيس الوزراء، برايوث تشان أوشا، أمر بإسراع جهود التطوير أملا في أن تصبح تايلاند من أولى الدول التي تصنع كميات كافية من اللقاح لشعبها.