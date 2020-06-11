لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وذلك لأول مرة منذ نحو 3 أسابيع لم يتم فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس.









وأوضحت السلطات الصحية في تايلاند أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد استقر عند 3125، كما ظل عدد الوفيات 58.









جدير بالذكر أن جميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها، مؤخرا، في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من الخارج.









وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هناك 2987 مريضا تعافوا.







