أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 ميزات منتظرة من واتساب.. وهواوي تفتح باب الحجز لأقوى هواتفها +Huawei P40 Pro

أعلنت شركة هواوي، عن فتح باب الحجز لهاتفها الذكي الأقوى +Huawei P40 Pro خارج الصين، للمرة الأول منذ الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، وفقا لما ذكره موقع "websawa".