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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 ميزات منتظرة من واتساب.. وهواوي تفتح باب الحجز لأقوى هواتفها +Huawei P40 Pro

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19 اضطر الكثيرون للبقاء فى منازلهم، وبدأت العديد من المؤسسات بجعل بروتوكول العمل من المنزل، وذلك فى ظل الإجراءات الوقائية التى اتبعتها دول العالم للحد من انتشار الوباء، ومن هنا بدأت شركات الكمبيوتر المحمول بتقديم أفضل اللابتوبات التى يمكن الاعتماد عليها فى العمل من المنزل.


تشهد أسعار الهواتف الذكية ذات المواصفات القوية ارتفاعًا قياسيًا وبالتالى فاقتناء أحد إصداراتها سيكلفك الكثير، لذلك يبحث الكثيرون عن هواتف اقتصادية بسعر مناسب مقابل مواصفات مميزة، ولعل أبرز الشركات التى توفر هذه الهواتف، هى الشركات الصينية مثل ريلمي، شاومي، وهواوى. 


خلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة جوجل Google عن تأجيل حدث إطلاق الإصدار التجريبي من نظام تشغيلها الأحدث أندرويد Android 11، وذلك بسبب الاحتجاجات الموجودة في الولايات المتحدة، واليوم، أطلقت الشركة الأمريكية النسخة التجريبية من أندرويد 11، مع مجموعة من الأدوات الخاصة بالمطورين.


يضم تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، حيث تقدم المنصة المملوكة لفيسبوك واحدة من أفضل خدمات التراسل الفورى شعبية في العالم، والتى تعمل بانتظام على تطوير وطرح ميزات وتحديثات جديدة تجعل تجربة المراسلة أفضل.


تعتزم شركة أبل Apple الأمريكية، إيقاف منصة التعليم عن بعد iTunes U في نهاية عام 2021، إلى جانب تطبيق iBooks Author.


تسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع امتداد فترة الحظر و توقف الدراسة في عدد كبير من البلدان اتجه العديد من الأشخاص إلى ألعاب الفيديو والتى تعتبر من أكثر الأشياء المثيرة والمسلية التى يقوم بها المراهقون والشباب، خاصة في فترة الإجازات.


أعلنت شركة هواوي Huawei، عن فتح باب الحجز لهاتفها الذكي الأقوى +Huawei P40 Pro خارج الصين، للمرة الأول منذ الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، وفقا لما ذكره موقع "websawa".


تستعد شركة شاومي Xiaomi، لبيع إصدارًا مختلفًا من هاتف الجيل الخامس الأحدث Redmi K30 Pro، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهذا الإصدار معروض للبيع فقط من خلال متجر شاومي الرسمي وJD.com. 


ظهرت العديد من التسريبات حول نظام التشغيل الأحدث من آبل iOS 14، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال الشهر الجاري في WWDC 2020، ومؤخرا ظهرت صورة مسربة تكشف عند قدوم ميزة جديدة ضمن إصدار نظام تشغيل آبل الجديد.
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