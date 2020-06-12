تشريعات الاستحقاقات الانتخابية.. والأمراض المعدية.. زخم تشريعي على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل.. وينظر في اتفاقية تمويل صندوق النقد الدولي

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يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد تالعال، جلساته الأسبوع المقبل، أيام 14 و 15 و 16 يونيو، ومن المقرر أن يناقش خلالها مجموعة من مشروعات القوانين المهمة والمتلعقة بالاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب أخذ الرأي النهائي في عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الأمراض المعدية.

كما يناقش مجلس النواب لجلساته الاسبوع المقبل التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.





كما يناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60 مادة).





و جاء مشروع القانون تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي.