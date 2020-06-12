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فن

يا راجل يا طيب.. وليد فواز ينعى محمود مسعود

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:56 م
محمود مسعود
محمود مسعود
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محمد بدران
نعى الفنان وليد فواز، الفنان القدير محمود مسعود الذي توفي امس الخميس عن عمر يناهز 68 عاما.


وكتب وليد فواز من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"‏‏رحمة الله عليك يا راجل يا طيب محمود مسعود في ذمة الله"


وقررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، وذلك عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن. 


وشارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".


كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.


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