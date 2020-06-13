مضاعفة بطاقات التموين وتجديد منحة العمالة.. مقترحات برلمانية لمواجهة كورونا

اقترح عدد من نواب البرلمان، تجديد منحة العمالة غير المنتظمة ومضاعفة بطاقات التموين من 50 الى 100 جنيه إضافة الى منح الكمامات والكحولات على البطاقات التموينية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تسببت وقف عمل عدد كبير من العمال وتدهور الأحوال المعيشية.





تجديد منحة العمالة الغير منتظمة





قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم. وحول تجديد منحة العمالة الغير منتظمة،



