مضاعفة بطاقات التموين وتجديد منحة العمالة.. مقترحات برلمانية لمواجهة كورونا

اقترح عدد من نواب البرلمان، تجديد منحة العمالة غير المنتظمة ومضاعفة بطاقات التموين من 50 الى 100 جنيه إضافة الى منح الكمامات والكحولات على البطاقات التموينية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تسببت وقف عمل عدد كبير من العمال وتدهور الأحوال المعيشية.
تجديد منحة العمالة الغير منتظمة
وحول تجديد منحة العمالة الغير منتظمة، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم.
وأكد "عمر" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الخطة بالبرلمان استجابة لهذا المقترح وقامت بدراجة ليكون توصية جديدة فى التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، بشأن ضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات العمالة غير المنتظمة الشهرية لوجود فئات مستحقة تعتمد على العمل اليومى. وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه التوصية سيتم عرضها خلال الجلسة العامة القادمة موافقة البرلمان عليها وبعد ذلك يستلزم الحكومة بتطبيقها نظرًا لاستمرار جائحة كورونا، لافتًا الى ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التموين لاستخدام قاعدة البيانات الخاصة بها من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه باستثناء أصحاب المعاشات والموظفين.
وتابع النائب حديثة:" أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التموين تم مراجعتها مسبقا ومكتملة ويجب استخدامها فهناك عدد من المستحقين لم يصل إليهم منحة العمالة الغير منتظمة بسبب قاعدة البيانات الخاصة بوزارة القوى العاملة".
مضاعفة البطاقات التموينية
وحول مضاعفة البطاقات التموينية، قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة الساحل بشبرا، أنه قام بتقديم مقترح برلماني بشأن زيادة البطاقات التموين من 50 الى 100 جنيه بالموازنة الجديدة 2020/2021 لتكون بمثابة سند لهم فى ظل أزمة كورونا المستجد. وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن المقترح يضمن مضاعفة بطاقات التموين لجميع الفئات المستحقة اصحاب المعاشات واصحاب العمالة غير المنتظمة وغيرها، موضحا أن المقترح ينص على منح صاحب البطاقة 100 جنيه سلع تموينية سواء كانت زوجة أو زوج أو ارملة وباقى الأفراد 50 جنيها. وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وتطبيق نظام الحظر فى البلاد وتوقف العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وغيرهم من المواطنين مما أصبح هناك ضرورة الى دعم هؤلاء الفئات. وأكد النائب، أن المقترح نص أيضا على ضرورة التنسيق الوزارى بين وزارتى التجارة والصناعة ووزارة التموين لمنح كمامات وكحوليات على بطاقات التموين مما يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال مكاتب التموين عند صرف السلع لتساعده فى الحماية من الوباء وتسهل عملية تداولها وتمنع التكدس فى الصيدليات والقضاء على جشع التجار.