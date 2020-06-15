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سيارات

احذر.. غسيل تابلوه السيارة بمطهرات اليد يتسبب في تلفها.. بالفيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أصبح العالم يعيش الآن فى حالة من الرعب والفزع بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، كما يحاول الجميع الآن ايجاد افضل وسيلة لتعقيم وتطهير جميع ادواته والاماكن التى يعيش بها مثل المنزل وايضا السيارة التى يستخدمها يوميا.

ولكن العديد من الدراسات أكدت أن الإفراط من استخدام هذه المطهرات فى بعض الاحيان يكون خطرا على حياة الاشخاص ، ولكن هذه المرة يوضح مقطع فيديو من انتاج قناة قناة Craft Customs على اليوتيوب المهتمة بعالم السيارات تاثير معقمات اليد التي نستخدمها الضار على بعض القطع في السيارات التي نحبها، خاصة فيما يتعلق بتابلو السيارة .


ويوضح الفيديو على عرض قصير لكيفية تأثير الكحول والمنتجات البترولية على جلد السيارة، حيث يتم تنظيف قطعة من الجلد باستخدام معقم اليدين والكحول، وبما أن الغالبية العظمى من سائقي السيارات لا تزال لديهم سيارات بمحركات احتراق داخلي، يتم إلقاء بعض البنزين أيضًا في المزيج.

حيث يتم تغليف العديد من تابلوهات السيارة والطارات الأصلية بالجلد مع طبقة علوية خاصة للحماية، ولكن يمكن للكحول والمنتجات البترولية أن تكسر هذه الطبقة الواقية بسرعة كبيرة، وتقريبًا جميع أنواع معقم اليدين تعتمد على الكحول، ومع استخدام معقم اليدين بشكل مكثف هذه الأيام قد يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل.

بالنسبة إلى هذا العرض التقديمي، يتسبب الكحول المستخدم على التوالي في حدوث أسرع ضرر، وعلى الرغم من صعوبة رؤيته على الكاميرا فإن تليين الجلد وفقدان الغطاء الواقي يحدث في غضون ثوانٍ، حيث يبدأ الجلد بالالتصاق، وبمجرد اختراق الطبقة يتلف الجلد بسهولة، ويمكن أن نرى الجلد يتساقط بينما يدير مضيف الفيديو أظافره على القسم المخترق.

نظرًا لأن المنتجات الأخرى يتم خلطها مع مطهر اليد، فإن الضرر يكون أبطأ قليلًا ولكنه لا يزال يحدث في فترة زمنية قصيرة جدًا، وإذا كنت تمسك عجلة القيادة ويديك لا تزال مبتلة من المطهر فقد تتسبب في ضرر.

يوصي الفيديو بتنظيف الجزء الداخلي بدقة مرتين فقط في السنة، ولكن نظرًا لأنه تم نشره قبل فيروس كورونا، فقد لا تكون هذه أفضل نصيحة لليوم، كما يوصي الفيديو بمزيج بسيط من الماء والصابون للحفاظ على نظافة الجلد دون التسبب في ضرر، ويوصي أيضًا بملمعات جلدية لا تحتوي على السيليكون أو أية مواد ذات قاعدة بترولية.

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