وزيرة التضامن: قريبا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هيئة التأمينات فى ظل الجديد القانون الجديد ستكون هيئة مستقلة وسيكون لها مجلس إدارة جديد مستقل.
وأضافت القباج، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 ، أنه قريبا سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، لافتة إلى أن عدد أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة 2.4 مليون مستفيد، وقيمة العلاوات 28 مليار جنيه بواقع ٧ مليارات جنيه سنويا بجانب زيادة المعاشات 14٪.
وتابعت قائلة: «سنة سعيدة على أصحاب المعاشات»؛ حيث يحرص الرئيس السيسى على دعم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأولى بالرعاية.