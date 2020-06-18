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أحمد موسى منفعلا: مياه نهر النيل خط أحمر.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:29 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، صرح بأن مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدمًا يُذكر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إثيوبيا لم تلتزم بأي اتفاق دولي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "وزير الري ذكر بشكل واضح، أن إثيوبيا تريد أن تفعل كل شيء خارج أي إطار قانوني".

ولفت الإعلامي احمد موسى إلى أن "نهر النيل ليس نهرًا إثيوبيًّا بل نهر عابر للحدود الدولية، فهو نهر دولي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "نهر النيل نهر دولي يخضع للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومياه نهر النيل خط أحمر".
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