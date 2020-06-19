AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سلاح ذو حدين.. هاني الناظر يكشف الوقت الصحي والضار للتعرض للشمس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، أن اشعة الشمس لها العديد من الفوائد والأضرار في وقت واحد على حسب وقت التعرض لها.

وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن التعرض للشمس في فترة العصر نصف ساعة يوميا تساعد على زيادة فيتامين د في الجسم ، الذي نحتاجه جميعا في الفترة الحالية لتقوية جهاز المناعة.

أقرأ أيضا

ونصح هاني الناظر بتعريض الساقين والذراعين من النافذة لاشعة الشمس أو المشي في الشمس لمدة نصف ساعة.

أما عن أضرار أشعة الشمس، أوضح هاني الناظر أنه اذا تعرضنا للشمس فترة الظهيرة من الساعة 11 الى س 2 تكون اشعة الشمس فوق البنفسجية قصيرة الموجة ضارة بالجسم وتسبب حروق والتهابات وتضعف الكولاجين بالبشرة ويظهر ذلك على البشرة من خلال التجاعيد و الهالات تحت العين.

ونصح استشاري الأمراض الجلدية، بضرورة  استخدام كريم واقي الشمس ، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون ، لحماية الجلد من هذه الاشعة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني الناظر يكشف ضرورة التعرض للشمس في وقت محدد من اليوم

ماتخرجوش أو استخدموا شمسية.. هاني الناظر يحذر من التعرض للشمس خلال الأسبوع المقبل

حتى لا يفقد تأثيره.. الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس للبشرة

هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة كورونا

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

تنقل العدوى.. هانى الناظر يحذر الفتيات من استخدام الحلزون على البشرة.. فيديو

ترشيحاتنا

خاص | حقيقة إصابة شيماء الشايب بـ فيروس كورونا

فياجرا طبيعية.. فوائد الزنك للرجال

10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

في ميادين بأمريكا وإفريقيا.. رد قوى من أحمد مجدى على إزالة اسم عبد الناصر من مدينة ليبية

الفنانة رانيا شاهين تستغيث: نجوم كبار قاعدين في البيت مش لاقيين شغل

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة حيرت الأطباء.. مريضة تعاني من أعراض كورونا 3 أشهر ونتيجة فحصها سلبية

نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

رسميا .. ظهور مرسيدس AMG E63 S سيدان الجديدة 2021.. صور