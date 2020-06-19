سلاح ذو حدين.. هاني الناظر يكشف الوقت الصحي والضار للتعرض للشمس

في فترة العصر نصف ساعة يوميا تساعد على زيادة فيتامين د في الجسم ، الذي نحتاجه جميعا في الفترة الحالية لتقوية جهاز المناعة.





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ونصح هاني الناظر بتعريض الساقين والذراعين من النافذة لاشعة الشمس أو المشي في الشمس لمدة نصف ساعة.





أما عن أضرار أشعة الشمس ، أوضح هاني الناظر أنه اذا تعرضنا للشمس فترة الظهيرة من الساعة 11 الى س 2 تكون اشعة الشمس فوق البنفسجية قصيرة الموجة ضارة بالجسم وتسبب حروق والتهابات وتضعف الكولاجين بالبشرة ويظهر ذلك على البشرة من خلال التجاعيد و الهالات تحت العين





ونصح استشاري الأمراض الجلدية، بضرورة استخدام كريم واقي الشمس ، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون ، لحماية الجلد من هذه الاشعة .

وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن التعرض للشمس