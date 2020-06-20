سلبيات العمل من المنزل .. وأفكار سهلة للانتصار عليها

- سلبيات العمل من المنزل

- استغلال الموقف بشكل خطأ يجعل الانتاج أسوأ أو أقل ، لابد من وجود رقابة حكيمة حتى يتم وتأهيل وتدريب العاملين كل فترة من خلال دورات تكشف العيوب والمزايا وترفع كفائتهم.





- الملل من الوجود فى المنزل ، وهذا حاليا فقط بسبب تداعيات كورونا وليس لدينا حل إلا الصبر واستغلال التكنولوجيا فى الترفيه والتواصل ولكن بعد النجاة من هذه الأزمة يمكننا الخروج بعد الانتهاء من العمل.



