AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سلبيات العمل من المنزل .. وأفكار سهلة للانتصار عليها

السبت 20/يونيو/2020 - 05:15 م
اسماء محمد
فى ظل انتشار فيروس كورونا لجأت العديد من الشركات والمؤسسات للتخلى عن التمسك بحضور الموظفين لمقر العمل والسماح لهم بـ العمل من المنزل  من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت ورغم المزايا العديدة لهذه الفكرة إلا أن البعض يتذمر من هذا الوضع وينظر إليه على أنه أمر سلبي.. فما هى سلبيات  العمل من المنزل؟ وكيف نستطيع التخلص منها؟


قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ النفسي بجامعة عين شمس، إن العمل من المنزل  يوفر الكثير من الوقت والجهد المستهلك فى الذهاب والرجوع من العمل لكن البعض يتعرض لعدة امور مزعجة تؤثر على عملية الانتاج او الحالة النفسية تجعله غير منسجم مع هذا الوضع ويرغب فى عودة الأمور لطبيعتها فى أقرب وقت.

اقرأ أيضا 

وأضافت "فايد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سلبيات العمل من المنزل قليلة جدا ويمكن الانتصار عليها ببعض الأفكار سهلة التطبيق بشكل يمكننا من الاستمتاع بهذه الطريقة من العمل والتأقلم معها.

- سلبيات العمل من المنزل 
- استغلال الموقف بشكل خطأ يجعل الانتاج أسوأ أو أقل ، لابد من وجود رقابة حكيمة حتى يتم وتأهيل وتدريب العاملين كل فترة من خلال دورات تكشف العيوب والمزايا وترفع كفائتهم.

- الملل من الوجود فى المنزل ، وهذا حاليا فقط بسبب تداعيات كورونا وليس لدينا حل إلا الصبر واستغلال التكنولوجيا فى الترفيه والتواصل ولكن بعد النجاة من هذه الأزمة يمكننا الخروج بعد الانتهاء من العمل.

- زيادة المشاكل الزوجية نتيجة طول فترة التواجد فى البيت وفى الاول ستحدث صدمات لكن يمكن أن نحولها لفرصة للتجمع وإعادة صياغة العلاقة والتقاء النفوس و"يضعوا قواعد ويرتبوا حياتهما على اساس انهم هما الاتنين عايزين ينجحوا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصورنا أصبحت سجونا.. المشاهير يتذمرون من حجر كورونا الصحي

بمفرده في المنزل.. شاهد ظهور شبح خلف شاب يرقص على تيك توك.. فيديو

«اتصال» تعقد سلسلة ورش عمل عن مستقبل الموارد البشرية لشركات التكنولوجيا مع انتشار فيروس كورونا

اكتشفت عيبا لا يمكن احتماله.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها بعد قضاء فترة العزل المنزلي

لو استمر بعد كورونا.. 7 مميزات للعمل من المنزل

ترشيحاتنا

مصر مش هتقف تتفرج.. أكاديمية ناصر: السيسي وجه رسائل ردع واضحة لمن يهدد مصالحنا

السيسي : تخطي سرت والجفرة بالنسبة لنا خط أحمر

بزيادة قيمتها 160 جنيها.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

يخطئ من يظن أو يعتقد حلمنا ضعف.. الرئيس السيسي: من سيعبر ليبيا ويسيطر عليها لا هيعدى شرق ولا هيعدى غرب

بالأصفر الجرئ.. رابعة الزيات بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

AdvertisementS

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

لا هيعدي شرق ولا غرب.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للميليشيات المتطرفة في ليبيا.. فيديو

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا لحماية حدودنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كمامة.. بيونسيه وزوجها يستقلان طائرة خاصة مع أبنائهما.. صور

قبل أول امتحان.. هانى الناظر يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

بالأصفر الجرئ.. رابعة الزيات بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام