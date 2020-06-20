سلبيات العمل من المنزل .. وأفكار سهلة للانتصار عليها

فى ظل انتشار فيروس كورونا لجأت العديد من الشركات والمؤسسات للتخلى عن التمسك بحضور الموظفين لمقر العمل والسماح لهم بـ العمل من المنزل من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت ورغم المزايا العديدة لهذه الفكرة إلا أن البعض يتذمر من هذا الوضع وينظر إليه على أنه أمر سلبي.. فما هى سلبيات العمل من المنزل؟ وكيف نستطيع التخلص منها؟ قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ النفسي بجامعة عين شمس، إن العمل من المنزل يوفر الكثير من الوقت والجهد المستهلك فى الذهاب والرجوع من العمل لكن البعض يتعرض لعدة امور مزعجة تؤثر على عملية الانتاج او الحالة النفسية تجعله غير منسجم مع هذا الوضع ويرغب فى عودة الأمور لطبيعتها فى أقرب وقت.
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وأضافت "فايد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سلبيات العمل من المنزل قليلة جدا ويمكن الانتصار عليها ببعض الأفكار سهلة التطبيق بشكل يمكننا من الاستمتاع بهذه الطريقة من العمل والتأقلم معها.
- سلبيات العمل من المنزل
- استغلال الموقف بشكل خطأ يجعل الانتاج أسوأ أو أقل ، لابد من وجود رقابة حكيمة حتى يتم وتأهيل وتدريب العاملين كل فترة من خلال دورات تكشف العيوب والمزايا وترفع كفائتهم.
- الملل من الوجود فى المنزل ، وهذا حاليا فقط بسبب تداعيات كورونا وليس لدينا حل إلا الصبر واستغلال التكنولوجيا فى الترفيه والتواصل ولكن بعد النجاة من هذه الأزمة يمكننا الخروج بعد الانتهاء من العمل.
- زيادة المشاكل الزوجية نتيجة طول فترة التواجد فى البيت وفى الاول ستحدث صدمات لكن يمكن أن نحولها لفرصة للتجمع وإعادة صياغة العلاقة والتقاء النفوس و"يضعوا قواعد ويرتبوا حياتهما على اساس انهم هما الاتنين عايزين ينجحوا".