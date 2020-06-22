مواصفات بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

قررت شركة بي ام دبليو bmw العمل علي تطوير الجيل الجديد من الفئة الثانية كوبيه، وقد ظهرت بالفعل في صور مسربة تعكس الطابع المعروف لسيارات بي ام دبليو bmw ومن أبرز ما ميز السيارة الاستغناء عن الشبك الامامي العريض و لمسات الكروم وشعار M على الاكصدام الأمامي .
تصميم سيارة bmw 2 coupe 2022
جاء تصميم bmw 2 coupe 2022 ببعض الاختلافات والسيارة ستستمر بنظام الدفع الخلفي ومحركات 6 سلندر و متاحة بالعديد من الاختيارات في المحرك .
مواصفات bmw 2 coupe 2022
bmw 2 coupe 2022 تأتي بمحرك بنزين تيربو 4 سلندر 2000 سي سي و تتوافر بمحرك اخر 6 سلندر 3000 سي سي متصلين بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات او فتيس مانيوال 6 سرعات و متاحة بالخيارين دفع خلفي او رباعي .
تتميز bmw 2 coupe 2022 بأمكانيات رائعة لكن من المرجح أن انتاجها لن يستمر طويلا لضعف مبيعات هذة الفئة ورغبة بي ام دبليو في التركيز على انتاج الفئة الرابعة ومن المتنوقع ايضا طرح بي ام دبلو لهذة السيارة في نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم 2021 .