مواصفات بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

قررت شركة بي ام دبليو bmw العمل علي تطوير الجيل الجديد من الفئة الثانية كوبيه، وقد ظهرت بالفعل في صور مسربة تعكس الطابع المعروف لسيارات بي ام دبليو bmw ومن أبرز ما ميز السيارة الاستغناء عن الشبك الامامي العريض و لمسات الكروم وشعار M على الاكصدام الأمامي .





تصميم سيارة bmw 2 coupe 2022







جاء تصميم bmw 2 coupe 2022 ببعض الاختلافات والسيارة ستستمر بنظام الدفع الخلفي ومحركات 6 سلندر و متاحة بالعديد من الاختيارات في المحرك .





مواصفات bmw 2 coupe 2022





bmw 2 coupe 2022 تأتي بمحرك بنزين تيربو 4 سلندر 2000 سي سي و تتوافر بمحرك اخر 6 سلندر 3000 سي سي متصلين بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات او فتيس مانيوال 6 سرعات و متاحة بالخيارين دفع خلفي او رباعي .



