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فن

رسالة مدح.. محمد رمضان يتألق مع زوجته في أحدث ظهور على إنستجرام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:44 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم

شارك محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة له مع زوجته.

وعلق محمد رمضان على الصورة التي تجمعه بزوجته قائلا "مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " ربنا يخليكو لبعض" و"ربنا يخاليهالك" و"منورين" و"الله يسعدكم".

وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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