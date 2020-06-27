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رياضة

ايجابي ومبهج.. مدرب ليفربول: محمد صلاح رائع على المستوى الفني والشخصي.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 01:16 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أكد توماس جرونمارك المدرب المساعد لـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي أن التتويج بـ لقب الدوري الانجليزي كان حلما كبيرا وتحقق في نهاية الامر، مشددا ان الفريق بذل قصارى جهده من اجل التتويج.

وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " ان محمد صلاح نجم الفريق شخصا رائعا ليس فقط على المستوى الفني ولكن على المستوى الشخصي أيضا حيث انه شخصا ايجابيا ومبهجا وينشر السعادة أينما كان


وتابع أن الجميع في الفريق والنادي يحبونه كثيرا.

اما عن امكانية رحيله عن الفريق وأكد ان القرار في النهاية يعود لـ محمد صلاح نفسه سواء بالبقاء داخل الفريق او الرحيل.
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