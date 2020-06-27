3 سيناريوهات للسمنة بعد الزواج.. السبب في زيادة وزن ياسمين عبد العزيز

اثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد نشرها بوست عن زيادة وززنها وكتبت "اذا لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، وسبق أن اكدت دراسة علمية أن لزيادة وزنك بعد الزواج 4 سيناريوهات التي تعيشها مع شريكك قد تؤدي الي زيادة الوزن وفقا للموقع everydayhealth





1. لقد تخليت عن روتين عافيتك الشخصية

اعتدت أن تأكل في المنزل وتحضر غداءك للعمل. يقول Planells: "الآن قد يتعطل روتين الغداء، وستخرج لتناول العشاء وليس لديك بقايا طعام". ستندهش من الطريقة التي يمكن بها لمطاعم السعرات الحرارية إعداد أطباق بسيطة. وهذا يعني أن تناول الطعام خارج المنزل سيؤدي إلى استهلاك المزيد من السكر والدهون والصوديوم.









2. إنك تتبنى عادات شريكك غير الصحية عن غير قصد

"في بعض الأحيان يمكن أن يتأثر سلوك الأكل بالشريك الجديد. تقول Mascha Davis ، RDN ، ومقرها في لوس أنجلوس: "يمكنك تجربة أطعمة جديدة أو تناول الطعام بشكل متكرر أو لاحق في اليوم [مثلهم]".









3- قلة النوم بعد الزواج