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توك شو

شملتني برعايتها.. أشرف زكي يوجه رسالة غرامية لـ روجينا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:16 م
اشرف زكي
اشرف زكي
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عبد الخالق صلاح
وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى زوجته الفنانة روجينا، وذلك بعد مساندتها ودعمها له في أزمته الصحية الأخيرة، قائلًا: "ونعم الزوجة والحبيبة والصديقة والأم.. ولن أجد كلاما يوفي حقها".

وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، قائلًا: "روجينا شملتني برعايتها ولم تتركنِ ثانية واحدة طوال الأزمة المرضية الأخيرة، كفاية خوفها وقلقها عليّا"، موجهًا الشكر لزوجته وبناته وأشقائها أيضًا.

وأضاف نقيب الممثلين، أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، موضحًا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط العصبية والنفسية  التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.
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