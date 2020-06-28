التعليم: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد طالبين ثانوية عامة نشرا صور امتحان الديناميكا على الإنترنت

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا، بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشر بعض أجزاء من امتحان اليوم الأحد لـ مادة التطبيقات الرياضية (الديناميكا).
حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : لقد رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالتين حيازة محمول ونشر لصور الامتحان علي الإنترنت للطالب (ج.م.ع) بمحافظة الإسكندرية إدارة برج العرب ، والطالب (م.ع.ع) بمحافظة أسيوط إدارة منفلوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.