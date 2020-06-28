التعليم: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد طالبين ثانوية عامة نشرا صور امتحان الديناميكا على الإنترنت

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : لقد رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالتين حيازة محمول ونشر لصور الامتحان علي الإنترنت للطالب (ج.م.ع) بمحافظة الإسكندرية إدارة برج العرب ، والطالب (م.ع.ع) بمحافظة أسيوط إدارة منفلوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

ووفقا لقانون مكافحة الغش ، فالشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها سيُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان .





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