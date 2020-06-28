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تعليم

التعليم: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد طالبين ثانوية عامة نشرا صور امتحان الديناميكا على الإنترنت

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:20 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا، بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشر بعض أجزاء من امتحان اليوم الأحد لـ مادة التطبيقات الرياضية (الديناميكا). 


حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : لقد رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالتين حيازة محمول ونشر لصور الامتحان علي الإنترنت للطالب (ج.م.ع) بمحافظة الإسكندرية إدارة برج العرب ، والطالب (م.ع.ع) بمحافظة أسيوط إدارة منفلوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

ووفقا لقانون مكافحة الغش ، فالشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها سيُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان .


وبالنسبة لـ العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.
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