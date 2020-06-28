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أحسن من أول يوم.. طلاب الثانوية يشيدون بإجراءات التعقيم والتطهير

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:15 م
احدى طالبات الثانوية
احدى طالبات الثانوية العامة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تقريرها يرصد فيه سير امتحانات الثانوية العامة في مدارس الجيزة، حيث أدى الطلاب امتحان الديناميكا لطلاب علمي رياضة.

وتمنت إحدى الطالبات ان يكون مستوى الامتحان أفضل من مستوى امتحان اللغة الانجليزية، موضحة أن إجراءات التعقيم والتطهير أفضل بكثير من أول يوم، وأن هناك التزامًا كبيرًا بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم.

وأوضحت أن من أكثر المشاكل التي واجهتهم هي قلة الوقت بين الامتحان الماضي وامتحان اليوم لشعبة علمي رياضة.

وأضافت إحدى أولياء الأمور، أنها تخاف أن تترك بنتها فتأتي معها للامتحان وتنتظرها ولكن بعيدًا عن المدرسة للالتزام بالتباعد وعدم الاختلاط مع أي أولياء أمور آخرين.
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