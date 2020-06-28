أخبار التوك شو.. فيروس كورونا أصبح ضعيفا.. ومصر خالية من العشوائيات بنهاية 2020

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن الجماعة الإرهابية انهارت بعد ثورة 30 يونيو وأصبح ليس لديها أي مصداقية في الشارع الألماني تمامًا، وأصبحت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأولى والأخيرة والأكثر مصداقية في الشارع الألماني وللسياسيين الألمانيين.





خالد صديق: مصر ستكون خالية من العشوائيات بنهاية 2020.. فيديو قال مدير صندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق، إن القيادة السياسية مهتمة بالاستمرار في تطوير جميع المناطق العشوائية، مؤكدًا أنه خلال العام الجاري ستكون مصر خالية من الأماكن غير الآمنة فى العشوائيات.





لمستحقي العلاوات الخمسة.. اعرف هتعمل إيه لو حصلك مشكلة في المعاش قال محمد سعودي، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، إن هناك قوانين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تمنعهم من زيادة على الأجر، وكان أي عامل أو موظف يخرج على المعاش يستحق له خمس علاوات متغيرين في وعاء الأجر المتغير، ولكن ذلك للخارجين عن المعاش قبل 1 يوليو 2007 حتى 2015.





أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح ضعيفا والتباعد الاجتماعي مهم جدا.. فيديو قال الدكتور حسام حسنى، أستاذ أمراض صدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الحذر مطلوب طوال الوقت، كما أن التباعد الاجتماعي مهم جدا للوقاية من كورونا، لافتًا إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن مصر دولة قوية وجاهزة لأي سيناريو.





مصدر فخر.. وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية بالخارج تدعم الدولة فى كل القضايا الدولية.. فيديو قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ، إن الجاليات المصرية بالخارج مصدر فخر للدولة المصرية خاصة وأن الأخيرة ليست فقط تدعم الدولة سياسيا واقتصاديا وإنما فى كل القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن مسيرة الجاليات المصرية التى شهدتها الولايات المتحدة أمس السبت لدعم الدولة المصرية بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو هو مصدر فخر كبير وصورة مشرفة للجاليات المصرية بالخارج.





تطوير العشوائيات: صرف 25 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة.. فيديو أكد مدير صندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى ملف العشوائيات اهتماما كبيرا منذ توليه الرئاسة، مشيرا إلى أن حجم مصروفات الصندوق 652 مليون جنيه من سنة 2008 وحتى 2014، أما بعد 2014 وحتى الآن تجاوز حجم مصروفات الصندوق 25 مليار جنيه.





رئيس هيئة الكتاب السابق: رفضت سياسة الجماعة الإرهابية فاستبعدونى من منصبي.. فيديو قال الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ كلية الآداب بجامعة عين شمس رئيس هيئة الكتاب السابق، إن اعتصام وزارة الثقافة سبق انطلاق ثورة 30 يونيو بأكثر من أسبوعين.

وأكد أستاذ كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جازف بحياته ومنصبه مقابل حماية وأمن مصر فى ثورة 30 يونيو من جماعة الإخوان الإرهابية.





بإجمالي 4 آلاف سرير.. لميس سلامة: مستشفى القوات المسلحة للعزل بأرض المعارض يضم 4 قاعات قالت الإعلامية لميس سلامة، إننا فخورون بقواتنا المسلحة وجنودنا الأوفياء، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في المقدمة لتحمي الوطن من الأخطار ومن أى عدو يحاول أن يهدد استقرارنا.





مجتمع متكامل.. رئيس جهاز المحروسة: المنطقة تحولت من مقلب قمامة إلى مدينة حضارية.. فيديو قال أسامة عبد السلام، رئيس جهاز المحروسة، إنه لم يتخيل نهائيًا تحويل منطقة عشوائية لمنطقة راقية كمدينة المحروسة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد فأوفى وأحدث نقلة حضارية من خلال تحويل العشوائيات إلى مجتمعات عمرانية آمنة.



