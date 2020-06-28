ما بين الصعوبة وسؤال خارج المقرر.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان الديناميكا اليوم

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة اليوم على امتحان الديناميكا لشعبة الرياضيات.
ففي القليوبية اشتكى مجموعة من الطلاب من صعوبة امتحان الديناميكا والذين انتهوا منه اليوم.
وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء طويل جدا وبه نقاط كثيرة تحتاج لوقت أكثر من الساعتين المخصصتين للإجابة.
وكانت حالة من الارتباك قد سادت في لجان الثانوية العامة بعد ورود تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامةبإلغاء سؤال من كل نموذج في الامتحان التي تجرى الآن بناء على تعليمات الوزارة، بسبب تسريب الامتحان.
وكشفت مصادر عن إلغاء السؤال رقم 9 في نموذج "أ" والسؤال رقم 5 في نموذج "ب" والسؤال رقم 1 في نموذج "ج" والسؤال رقم 15 في نموذج " د".
من ناحية اخرى واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية، وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.
وفي نفس السياق تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين حيث تفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجنتي مدرسة قليوب الاعدادية بنات وقليوب الثانوية بنات.
وعن أراء الطلاب بالوادي الجديدأكدوا انه بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة الديناميكا فمنهم من أكد صعوبة الامتحان ومنهم من صرح بسهولته.
وجرى الامتحان وسط إجراءات احترازية مشددة وانتشار عدد كبير من سيارات الإسعاف أمام مقار لجان الامتحانات ، وذلك للتعامل مع الحالات المصابة بين الطلاب والمراقبين والملاحظين.
الطالب مصطفى سنتر بمدرسة الشهيد احمد منسي العسكرية بموط، أكد إن الامتحان كانت به نقاط في غاية الصعوبة ومعظم الأسئلة تفوق قدرات الطالب المتوسط.
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وأضاف محمد إبراهيم أن الامتحان جاء سهلا غير ان هناك بعض النقاط التي كانت صعبة الي حد ما ، وكان يحتاج لوقت طويل .
وبدأت لجان امتحانات مادة الديناميكا لطلاب القسم العلمي بالثانوية العامة، اليوم الأحد، في 12 لجنة موزعة على 5 مراكز بمحافظة الوادي الجديد، وجرى التأكد من ارتداء جميع الطلاب والملاحظين قبل دخولهم اللجان الكمامات الطبية، كذلك الكشف على درجة حرارتهم، والحفاظ على المسافات البينية الأمنية لتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.
أما صلاح مرغني وكيل مديرية التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أكد إنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ومرفق الإسعاف، لتأمين اللجان الـ12 بالكامل في وجود فريق طبي مدرب لمكافحة العدوى، وسيارة إسعاف مجهزة للطوارئ بمحيط اللجان طوال فترة الامتحانات تنفيذا للتعليمات الصادرة فيما يتعلق بضوابط الحماية وتوفير مناخ آمن وصحي للطلاب، وذلك على غرار التوجيهات الواردة بشأن منع التجمعات داخل وخارج مقار اللجان من قبل الطلاب وأولياء أمورهم قبل وعقب انتهاء ساعات الاختبار ومتابعة كافة التداعيات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.
أما في السويس تباينت آراء الطلاب والطالبات حول أسئلة امتحان مادة الديناميكا، لشعبة العلمي رياضة.
وقالت مريم سلامة ان الامتحان جاء ب ١٨ سؤال جرى الغاء سؤال منهم اما بقية الأسئلة فكانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن نماذج امتحانات البوكليت العاملين الماضيين.
أما نسرين اشتكت من ضيق الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة وقالت إن الأسئلة المقالية احتاجت العديد من الخطوات والتعويض في عدة قوانين للإجابة عليها ، أما بقية الأسئلة جاءت مباشرة ، والامتحان في المجمل جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط
وفي جنوب سيناء تباينت آراء طلاب الثانوية العامة ، حول امتحان مادة الديناميكا في ثالث أيام انطلاق الامتحانات.
وأكدت الطالبات الزهراء شعبان الصاوي، وفاطمة عبد المنعم الطيب، وغادة محمد عبد الفتاح ، ومريم محمد عبد الفتاح، أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ، وفي مستوي الطالب المتوسط ولكن الوقت لا يتناسب مع طول الأسئلة.
اما الطالبات نغم نشات محمدي وفاطمه محمد موسي و نورهان علاء أكدن أن أسئلة الامتحان جاءت سهلة .
ومن ناحية أخري، قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينه طور سيناء بتوزيع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة امام اللجان.