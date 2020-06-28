ما بين الصعوبة وسؤال خارج المقرر.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان الديناميكا اليوم

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة اليوم على امتحان الديناميكا لشعبة الرياضيات.





ففي القليوبية اشتكى مجموعة من الطلاب من صعوبة امتحان الديناميكا والذين انتهوا منه اليوم.

وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء طويل جدا وبه نقاط كثيرة تحتاج لوقت أكثر من الساعتين المخصصتين للإجابة.

اقرأ أيضا:

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بقليوب



وكشف مجموعة من الطلاب ان الأسئلة لم تكن سهله وجاءت غير مباشرة كما تضمن الامتحان جزئية لم يتم دراستها، ولم تأتي ضمن المنهج الذي تم شرحه قبل تعليق الدراسة.



وكانت حالة من الارتباك قد سادت في لجان الثانوية العامة بعد ورود تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات وكانت حالة من الارتباك قد سادت في لجان الثانوية العامة بعد ورود تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بإلغاء سؤال من كل نموذج في الامتحان التي تجرى الآن بناء على تعليمات الوزارة، بسبب تسريب الامتحان.



وكشفت مصادر عن إلغاء السؤال رقم 9 في نموذج "أ" والسؤال رقم 5 في نموذج "ب" والسؤال رقم 1 في نموذج "ج" والسؤال رقم 15 في نموذج " د".



من ناحية اخرى واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية، وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.



وفي نفس السياق تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين حيث تفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجنتي مدرسة قليوب الاعدادية بنات وقليوب الثانوية بنات.







