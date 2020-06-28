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محافظات

تعقيم وتطهير 22 ألف منشأة بالأقصر

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:40 م
تعقيم وتطهير 22 الف
تعقيم وتطهير 22 الف منشأة بالأقصر
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شمس يونس
اعلن الدكتور عاطف احمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصرانه منذ بدء اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والخاصة تم تعقيم وتطهير 22859 منشأة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.  

وبذلك تكون الاقصر ثالث محافظه على مستوى الجمهورية من حيث اعمال التطهير والتعقيم الامر الذى ادى الى تقليل الحمل الفيروسي وانحسار فيروس كورونا المستجد . 


واضاف مدير الطب البيطرى ان اعمال الحملة القومية ضد  مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع مستمرة على قدم و ساق.

 مشيرا الى استمرارية  العمل لتحصين الدواجن ضد مرض انفلونزا الطيور حيث ان الأقصر حصنت ما يزيد عن 10 مليون طائر منذ بدء الحملة . 

واعلن مدير مديرية الطب البيطري انه قريبا سيتم افتتاح اكبر مجزر على مستوى جنوب مصر بطاقة 60 رأس/ ساعة وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإنهاء اعمال المجزر وفقا للجداول الزمنية المحددة له .
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