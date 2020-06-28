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رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف حقيقة منح 10 درجات للطلاب الملتزمين بالإجراءات الوقائية.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:55 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

نفى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، التصريحات المتداولة بشأن إهداء ١٠ درجات للطلاب في كل مادة للملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

واضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن درجات المقررات الدراسية تكتسب ولا تُهدى،  حيث إن الجامعة يحكمها قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية،  والعمل داخل اي كلية يتم من خلال اللائحة التنفيذية الخاصة بها.

وأوضح أن درجات المقررات يتم إعطائها على الامتحان سواء كان به جزء نظري أو عملي أو أعمال سنة، لافتًا إلى أن كل جزء من الامتحان يتم من خلاله قياس مهارات مختلفة للطلاب.

وتابع أنه لا يوجد في الجامعات المصرية ما يسمى بإهداء درجات للطلاب، وإنما الدرجات يتم منحها لما يتم الإجابة عنه في الامتحانات.

واشار إلى أن جامعة كفر الشيخ من الجامعات المصرية التي يفخر بها الجميع، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى.

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