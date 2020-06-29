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فن

فقدان الشهية.. عزب شو يكشف تفاصيل وفاة شقيقه بفيروس كورونا.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:55 م
محمود عزب
محمود عزب
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمود عزب تفاصيل وكواليس وفاة شقيقه الأكبر بفيروس كورونا، والذى تم الإعلان عنه منذ يومين.

وقال عزب فى تصريحات تليفزيونية إن شقيقه توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شعر فى البداية بفقدان الشهية وهو الأمر الذى لم يعتني به. 

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وأضاف عزب شو: لكن مع استمرار الشعور بفقدان الشهية لمدة 5 أيام قررنا اللجوء إلى طبيب فطلب إجراء أشعة على الصدر وأجرينا بعدها التحاليل اللازمة وتم اكتشاف وجود فيروس كورونا على الرئتين. 

وأوضح عزب شو أنه تم حجز شقيقه فى المستشفى لمدة يومين وبعدها توفى متأثرا بالفيروس الذى تملك منه. 
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