فقدان الشهية.. عزب شو يكشف تفاصيل وفاة شقيقه بفيروس كورونا.. شاهد





وقال عزب فى تصريحات تليفزيونية إن شقيقه توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شعر فى البداية بفقدان الشهية وهو الأمر الذى لم يعتني به.





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وأضاف عزب شو: لكن مع استمرار الشعور بفقدان الشهية لمدة 5 أيام قررنا اللجوء إلى طبيب فطلب إجراء أشعة على الصدر وأجرينا بعدها التحاليل اللازمة وتم اكتشاف وجود فيروس كورونا على الرئتين.





وأوضح عزب شو أنه تم حجز شقيقه فى المستشفى لمدة يومين وبعدها توفى متأثرا بالفيروس الذى تملك منه.

