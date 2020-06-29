التأكيد على تواجد أطقم طبية.. مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش الاستعداد لامتحانات الفرق النهائية

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادى، فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاستعدادات التى اتخذتها كليات الجامعه لامتحانات الفرق النهائيه التى تبدأ في أول يوليو طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات





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وأكد رئيس الجامعة، على أهمية تباعد المسافات بين الطلاب وتوافر أدوات التعقيم وتركيب بوابات للتعقيم على بوابات الجامعة الرئيسية والتشديد على ارتداء الكمامات للطلاب والمراقبين فى اللجان وتوفير الكاشفات الحرارية باللجان والتاكيد على تواجد الاطقم الطبية خلال الامتحانات تحسبًا لظهور أى حالات اشتباه بين الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية على أسرع وجه.





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وطالب رئيس الجامعه، عمداء الكليات عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم أمام اللجان قبل وبعد الامتحان ومراعاة الاجراءات الاحترازيه فى الكنترولات والتصحيح، كما طالب عمداء الكليات سرعة الانتهاء من اللوائح الجديده للكليات.





وأشار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعه، إلى أن المجلس استعرض التقرير المقدم من نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث حول تصنيف الجامعه فى التصنيفات العالمية والية تعزيز هذا التصنيف والاستفادة من الخبرات السابقة والوضع الراهن لجامعة جنوب الوادى من هذه التصنيفات وأهمية وضع النشر العلمى للجامعة فى كافة التخصصات والخطة المستقبلية فى دعم وتعزيز تصنيف الجامعة.





ورحب المجلس بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقه على بدء الدراسه بكلية الحاسبات والمعلومات العام المقبل، و وافق المجلس على العديد من قرارات ترقية أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.