أخبار النادي الأهلي.. سر الخلافات مع المقاولون بسبب طاهر محمد طاهر.. وتطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فايلر

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.









نشر عمرو السولية نجم النادى الاهلى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور له من تدريبات اليوم مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





