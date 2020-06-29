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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. سر الخلافات مع المقاولون بسبب طاهر محمد طاهر.. وتطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فايلر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:58 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


كشفت مصادر خاصة عن الازمة الحقيقية في مفاوضات الأهلي والمقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر جناج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذئاب الجبل.


كشفت مصادر خاصة عن تطور جديد في ملف التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


تعرضت دوريات العالم إلى العديد من الخسائر الاقتصادية الفادحة أثر جائحة فيروس كورونا ، حيث أدت إلى إيقاف كل المسابقات لمدة ثلاثة أشهر وهو ما أدى إلى خسائر مالية للأندية الكبرى والعديد من البطولات .


أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.


نشر عمرو السولية نجم النادى الاهلى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور له من تدريبات اليوم مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


علق  حازم إمام  نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار عودة صالح جمعة لاعب وسط الأهلى للتدريبات الجماعية للفريق من جديد خلال الفترة المقبلة بعد غياب طويل بسبب عدم التزامه .


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين.


واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته باستاد مختار التتش استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.




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