للمحجبات.. تعلمي اختيار فساتينك الكاجوال بحسب شكل جسمك

تشعر المحجبات بالحيرة في اختيار الفساتين الكاجوال الأنسب لها، حيث ان الفساتين الكاجول اصبحت من الموديلات المفضلة للفتيات و الرائجة في موضة 2020، وإذا كنتي من عشاق ارتداء الفساتين فعليكم بإجراء السطور التالية .
وقالت الفاشون بلوجر أية فوزي، أن فساتين المحجبات أصبحت أحد أهم موضه 2020، حيث تفضلها الفتيات لأنها تجمع بين العملية والراحة عند الخروج مع درجة الحرارة العالية.
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وتابعت آية فوزي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن للفتيات اتباع بعض الخطوات والنصائح لكى تختار تصميم الفستان الكاجوال التي يتناسب معها، ويبرز من اناقتها.
وقالت الفاشون بلوجر أية فوزي، أن فساتين المحجبات أصبحت أحد أهم موضه 2020، حيث تفضلها الفتيات لأنها تجمع بين العملية والراحة عند الخروج مع درجة الحرارة العالية.
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وتابعت آية فوزي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن للفتيات اتباع بعض الخطوات والنصائح لكى تختار تصميم الفستان الكاجوال التي يتناسب معها، ويبرز من اناقتها.
وأفادت آية فوزي، أن يجب اختيار الفستان بحسب شكل جسمك لاختيار موديل يناسبك خاصة أن هناك العديد من أشكال الجسم المختلفة، لذا فإن اختيار التصميم يختلف من شكل جسم لآخر.
الجسم الكمثري والممتلئ :
وأضافت آية فوزي إلى، إذا كنت تتمتعين بجسم ممثلي أو كمثري فاختاري فساتين كاجوال بتفاصيل أقل من منطقة الخصر حتى لا يمنحك وزنا إضافية، ويمكنك اللجوء للموديلات التي تأتي بكشكشة او كسرات في ذيل الفستان.
الجسم النحيف :
أما بالنسبة للجسم النحيف كـ المستطيل، فقد أكدت آية فوزي، انه يفضل اختيار فساتين المحجبات التي تتمتع بحزام حول الخصر لتخلق منحنيات في جسمك ويفضل الابتعاد عن الموديلات التي تتمتع بخطوط طويلة حتى لا تبدين أكثر نحافة .
أصحاب القامة القصيرة:
وأشارت آية وزي، إلى أنه بالنسبة لأصحاب القامة القصيرة ينصح باستخدام الفساتين ذات الخطوط الطويلة والمقلمة لأنها تمنحك مظهر أكثر طولا.