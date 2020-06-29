للمحجبات.. تعلمي اختيار فساتينك الكاجوال بحسب شكل جسمك

تشعر المحجبات بالحيرة في اختيار الفساتين الكاجوال

الأنسب

لها، حيث ان الفساتين الكاجول اصبحت من الموديلات المفضلة للفتيات

و الرائجة

في موضة 2020، وإذا كنتي من عشاق ارتداء الفساتين فعليكم بإجراء السطور التالية .

وقالت الفاشون بلوجر أية فوزي، أن فساتين المحجبات أصبحت

أحد

أهم موضه

2020، حيث تفضلها الفتيات لأنها تجمع بين العملية والراحة عند الخروج مع درجة الحرارة العالية.



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وتابعت آية فوزي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري،

يمكن للفتيات اتباع بعض الخطوات والنصائح

لكى تختار

تصميم الفستان الكاجوال التي يتناسب معها، ويبرز من اناقتها.

أنه