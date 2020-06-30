مختلفة ومش معروفة.. أعراض قصور الغدة الدرقية عند المسنين

يعاني بعض المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من أعراض قصور

العادية والبعض الآخر يعانى من

أعراض

مختلفة عن التى تظهر على الشباب مما يجعل اكتشافها وتشخيصها ليس سهلا مما يعرضهم لمضاعفات كثيرة.