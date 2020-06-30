مختلفة ومش معروفة.. أعراض قصور الغدة الدرقية عند المسنين

يعاني بعض المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من أعراض قصور الغدة الدرقية العادية والبعض الآخر يعانى من أعراض مختلفة عن التى تظهر على الشباب مما يجعل اكتشافها وتشخيصها ليس سهلا مما يعرضهم لمضاعفات كثيرة.
عرضت كلية الطب بجامعة هارفارد تقريرا يتضمن أهم أعراض قصور الغدة الدرقية عند المسنين غير المعروفة.
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ارتفاع الكوليسترول
بدون سبب ارتفاع الكوليسترول في بعض الأحيان هو الدليل الوحيد على عدم نشاط الغدة الدرقية لدى كبار السن. يمكن تشخيص المشكلة على أنها اضطراب في الكوليسترول وليس قصور الغدة الدرقية. لأن هذه العلامة قد تكون قائمة بذاتها ، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يتطلب تقييم الغدة الدرقية.
سكتة قلبية
يمكن أن يساهم انخفاض حجم الدم وتقلصات عضلة القلب وضعف معدل ضربات القلب البطيء - الناجم عن انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية - في فشل القلب ، وهي حالة خطيرة تحدث عندما لا يستطيع قلبك ضخ ما يكفي من الدم لتلبية الاحتياجات من جسمك. يؤدي الضخ غير الفعال أيضًا إلى عودة الدم إلى الأوردة التي تعيد الدم إلى القلب. يعود الدم إلى الرئتين ، مما يؤدي إلى احتقانها بالسوائل. تشمل أعراض قصور القلب ضيق التنفس وتورم الكاحلين والضعف والتعب.
تغيرات حركة الأمعاء
قد يعاني الشخص المسن المصاب بقصور الغدة الدرقية من الإمساك لأن البراز يتحرك ببطء أكثر عبر الأمعاء. من الأعراض الأقل شيوعًا لقصور الغدة الدرقية نوبات متكررة من الإسهال - وهي مشكلة ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بفرط نشاط الغدة الدرقية. بعض الأشخاص المصابين بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي مثل مرض هاشيموتو يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية الأخرى التي يمكن أن تسبب الإسهال.
آلام المفاصل أو العضلات
ألم المفاصل الغامضة هو عرض كلاسيكي لقصور الغدة الدرقية. في بعض الأحيان هو العرض الوحيد لقصور الغدة الدرقية عند كبار السن. يعاني العديد من الأشخاص من آلام العضلات العامة ، خاصةً في مجموعات العضلات الكبيرة مثل تلك الموجودة في الساقين.
مشاكل نفسية.
الاكتئاب السريري - وهو عرض شائع لدى الشباب الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية - يمكن أن يؤثر على كبار السن المصابين بهذه الحالة. الفرق هو أنه في كبار السن يمكن أن يكون العرض الوحيد لقصور الغدة الدرقية. يصاب بعض كبار السن أيضًا بالذهان بسلوك وهمي أو هلاوس.
أمراض المخ
فى بعض الحالات يكون فقدان الذاكرة الشديد الذي يصاحبه غالبًا ، الاكتئاب أو الذهان هو العرض الوحيد لقصور الغدة الدرقية.
مشاكل التوازن
يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تشوهات في المخيخ منطقة في الجزء الخلفي من الدماغ تشارك في التحكم الحركي.قد يسبب هذا مشاكل في المشي عند كبار السن