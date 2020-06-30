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تعليم

خطة جامعة الفيوم للاستعداد لامتحانات طلاب المرحلة النهائية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة النهائية بكليات ومعاهد الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن مجلس الجامعة وضع عددا من الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل جميع المنشآت الجامعية والتي تتضمن توفير كبائن التعقيم الشامل للأفراد واستشعار درجات حراراتهم وذلك على البوابات الرئيسية للجامعة، واستكمال أعمال التعقيم والتطهير لكل مباني ومنشآت الجامعة وقاعات الامتحانات بكل الكليات قبل الامتحانات، وأثناء الامتحانات يتم التعقيم يوميا وذلك من خلال العمالة المدربة.

وأضاف أنه تم تكليف الأمن بعدم السماح بالدخول من البوابات الجامعية بدون ارتداء الكمامات الطبية وأيضا عدم السماح بتواجد أي شخص داخل مباني الجامعة بدون ارتداء الكمامات الطبية وذلك من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والملاحظين والطلاب.


وشدد الدكتور  أحمد جابر شديد، على تواجد الأطقم الطبية بكل كلية وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير المستلزمات الطبية ومستلزمات التعقيم من كحول وأقنعة واقية وكلور، كما تم توفير أماكن للعزل بمستشفى الجامعة للطلاب المشتبه في إصابتهم.

أما عن الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل لجان الامتحانات، فقد أكد شديد أنه تم توسيع المقاعد داخل القاعات الامتحانية لتحقيق التباعد بين الطلاب مما يسمح بترك مسافة تصل إلى ١.٥ - ٢ متر بين كل طالب وآخر، والحرص على دخول الطلاب وخروجهم من لجانهم الامتحانية بشكل منظم من خلال طابور منظم واحد تلو الآخر.

كما تم التشديد على منع التجمع بلجان الامتحانات أو محيطها، وأن يتعامل الموظف المسئول عن الملاحظة الامتحانية مع الطالب من مسافة أكثر  من مترين، وأن توزع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة بشكل منظم يحقق الحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية من أقلام وآلة حاسبة.
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