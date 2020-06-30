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مرأة

بالتايجر.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة جذابة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:23 ص
رانيا الملاح
رانيا الملاح
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة رانيا الملاح متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال  ظهورها على اليخت واستمتاعها بالإجازة الصيفية.

تألقت رانيا الملاح بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بأكمامه غير التقليدية، كما تميز التصميم بنقشة التايجر التى جمعت بين اللون الأصفر مع الأسود.

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وظهرت رانيا الملاح حافية القدمين فى الصور، كما ارتدت نظارة شمس عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميزت بأنها متناسقة مع وجهها مما كشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا الملاح على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

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