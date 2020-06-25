بفستان لافت.. رانيا الملاح تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة

حرصت الفنانة رانيا الملاح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.
تألقت رانيا الملاح فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالنقوشات والرسومات ذات اللون الأصفر، كما تميز التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.
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ظهرت رانيا الملاح حافية القدمين أثناء تواجدها على الحمام السباحة، فيما أكملت إطلالتها بقيعة خوص باللون الوردى، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا الملاح على خصلات شعرها البنى الفاتح المنسدل على كتفيها، واختارت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.