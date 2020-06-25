AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان لافت.. رانيا الملاح تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:41 ص
رانيا الملاح
رانيا الملاح
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة رانيا الملاح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت رانيا الملاح فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالنقوشات والرسومات ذات اللون الأصفر، كما تميز التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

اقرأ أيضا..

ظهرت رانيا الملاح حافية القدمين أثناء تواجدها على الحمام السباحة، فيما أكملت إطلالتها بقيعة خوص باللون الوردى، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا الملاح على خصلات شعرها البنى الفاتح المنسدل على كتفيها، واختارت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


View this post on Instagram

💙💚💛🧡

A post shared by Rania Mallah - رانيا ملاح (@rania.mallah) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور

مكياج جذاب وجمبسوت ملفت .. دينا تتألق في أحدث ظهور لها

بجلسة تصوير جذابة.. رانيا ملاح تفاجئ متابعيها بفستان سواريه

بفستان أسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أبيض.. إيمان العاصى تستعرض جمالها على البحر

شاهد.. رانيا الملاح تشعل انستجرام في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. هل حلا شيحة وقعت في فخ التناقض بكلامها؟

دعاء التوفيق في الامتحان للأبناء.. 10 أدعية تسهل عليهم كل صعب

كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور".. فيديو

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

كده يعملوا عليا انقلاب.. فيديو نادر لـ أحمد زكي يكشف عن رأيه في لقب رئيس جمهورية التمثيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. اكتشاف محيط جليدي صالح للحياة على كوكب المشترى

بفستان لافت.. رانيا الملاح تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة

BLU G900.. هاتف ذكي قوي بـ 1650 جنيها فقط ..صور