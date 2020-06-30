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منوعات

لم يعد هناك حلول.. إعدام الحيوانات في بريطانيا بسبب نقص الطعام

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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مريم صليب
هجر المواطنون الحدائق و كل الأماكن الترفيهية في معظم أنحاء العالم تقريبا منذ بداية تفشي جائحة كورونا بعد إعلان الحكومات حظر التجول في الشوارع لم يعد هناك أي شخص يجروء للذهاب إلى تلك الأماكن خاصة أنها أغلقت بقرار من الحكومة. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن رئيس حديقة حيوان في بريطانيا أعلن أنه سيقوم بإعدام الحيوانات الموجودة في الحديقة بسبب عدم وجود إمكانية لدى الحكومة في توفير الطعام والدواء لها . 

وفاجأ رئيس حديقة حيوان، المواطنين، بتصريح صادم يفيد بأنه قد يلجأ لإنهاء حياة الحيوانات بدلا من تعذيبهم وسوء حالتهم النفسية بسبب ندرة الطعام و العناية . 

وأضاف رئيس الحديقة ، أنه لم يعد هناك حلول لإنقاذ الموقف لأن الحكومة توجه كل اهتمامها لعلاج مصابي فيروس كورونا و ضخ المال في المنظومة الطبية والاهتمام بدعم المستشفيات . 
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