خلال 5 أشهر.. 131 مليون دولار قيمة صادرات الزجاج ومصنوعاته

تراجعت صادرات "الزجاج ومصنوعاته" خلال الفترة "يناير-مايو" من العام الحالي بنسبة 23% لتسجل 131 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية - اليوم الثلاثاء- أنه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام تم التصدير لنحو 86 دولة منها 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت (ارتيريا-مالي-المالديف-مولدوفا-نيكاراجوا-السنغال-نيوزيلند-البوسنة والهرسك-السلفادور).





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وأشار إلى أن "الولايات المتحدة"احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري مستحوذة على 16 % من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 21.046 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "تركيا" مستحوذة على 14% بقيمة بلغت 18.342 مليون دولار، واحتلت "هولندا" المرتبة الثالثة مستحوذة على 8.9% بما قيمته 11.663 مليون دولار، تلاها "إيطاليا" بنحو 6.6 % بما فيمته 8.756 مليون دولار.





وأوضح أن صادرات الزجاج المصري ومصنوعاته إلى "أسبانيا" بلغت ما قيمته 8.173 مليون دولار، فيما بلغت إلى "السوادن" نحو 6.897 مليون دولار، واحتلت "الجزائر"المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 5.117 مليون دولار، تلاها "المغرب" بنحو 4.904 مليون دولار، تلاها في المرتبة التاسعة"بولندا" بنحو 4.107 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة "ألمانيا الاتحادية" بنحو3.631 مليون دولار.





وحول صادرات الزجاج ومصنوعاته موزعة على السلع، أشار التقرير إلى أن صادرات ألياف من الزجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها مثل(الخيوط-النسيج) بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام نحو81.911 مليون دولار متراجعة بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذى سجلت فيه 96.513 مليون دولار، كما انخفضت صادرات "الأدوات من الزجاج من الأنواع المستعملة للمائدة ،المطبخ ، التواليت ،للمكتب ، للتزين الداخلي" بنحو24% لتسجل 36.042 مليون دولار مقارنة 47.576 مليون دولار، وسجلت صادرات"زجاج فلوت وزجاج مجلو أو مصقول الوجه او الوجهين، والألواح أو الصفائح ،وإن كان ذو طبقة ماصة أو أو عاكسة نحو 9.06 مليون دولار مقابل 15.844 مليون دولار بتراجع بلغ 43%.



