بأسعار مخفضة..محافظ الوادى الجديد يتفقد خط إنتاج الكمامات الطبية بالخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده مصنع الملابس الجاهزة بمدينة الخارجة عن إنتاج 75 ألف قطعة من الكمامات الطبية ذات المواصفات القياسية متعددة الألوان والتى جرى توزيعها على الجهات الحكومية والأهالي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.





ووجه الزملوط، بزيادة الإنتاج وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك للمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.





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كما تفقد المحافظ خط إنتاج تصنيع أجولة حفظ التمور والذي ينتج يوميا 3 آلاف جوال، حيث تم توريد عدد 15 ألف جوال لمجمع تمور المحافظة من إجمالي 50 ألف جوال تم التعاقد عليها.





ووجه بسرعه الانتهاء من الأعداد المطلوبة،وذلك لتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب موسم جني التمور.