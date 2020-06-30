AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بأسعار مخفضة..محافظ الوادى الجديد يتفقد خط إنتاج الكمامات الطبية بالخارجة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:36 م
نحافظ الوادي الجديد
نحافظ الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده مصنع الملابس الجاهزة بمدينة الخارجة عن إنتاج 75 ألف قطعة من الكمامات الطبية ذات المواصفات القياسية متعددة الألوان والتى جرى توزيعها على الجهات الحكومية والأهالي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ووجه الزملوط، بزيادة الإنتاج وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك للمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

اقرا ايضا:

كما تفقد المحافظ خط إنتاج تصنيع أجولة حفظ التمور والذي ينتج يوميا 3 آلاف جوال، حيث تم توريد عدد 15 ألف جوال لمجمع تمور المحافظة من إجمالي 50 ألف جوال تم التعاقد عليها.

 ووجه بسرعه الانتهاء من الأعداد المطلوبة،وذلك لتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب موسم جني التمور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا في الخارجة والداخلة

تدشين خط إنتاج لتصنيع 3 آلاف كمامة يوميا بمصنع ملابس بالوادى الجديد

بتكلفة 15 مليون جنيه.. إنشاء سوق موحد للتمور وثلاجات حفظ بالوادي الجديد

"في ظل كورونا".. سوق موحد للتمور.. تعرف على مجمع تمور الوادي الجديد

بتكلفة 12 مليون جنيه .. إنشاء 40 ثلاجة لحفظ التمور فى الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد: إعادة إعمار 35 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

العالمي.. رسالة دعم غير مباشرة من محمد صلاح لـ يوسف الشريف

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

بالابيض.. نسرين طافش بإطلالة جديدة على إنستجرام

الأهلي يعلن تجديد تعاقد فايلر لمدة موسم

أمي لا تريد التعامل معي وكلما حاولت وصالها ترفض.. أمين الفتوى ينصح بـ 3 أمور

وفاة أول صيدلي بالإسماعيلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفت بها الأنظار.. درة تتألق بإطلالة أنيقة وماكياج ناعم

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

حفاظا على صحتهم .. قواعد يتبعها الأمير ويليام وكيت ميدلتون في تربية أطفالهما