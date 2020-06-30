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أخبار البلد

تعيين إيهاب طه رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:41 م
اللواء إيهاب طه -
اللواء إيهاب طه - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
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نورهان خفاجي
أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قرارًا بتكليف اللواء إيهاب طه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران، بعد أن شغل عدة مناصب قيادية داخل قطاع الطيران المدني وداخل مطار القاهرة الدولي.
وشغل اللواء إيهاب طه، قبل أن يتولى رئاسة الإدارة المركزية بالوزارة، خلفا للملاح أحمد عزمي رئيس الإدارة السابق، منصب مدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة المعروف بالمطار الجديد، ثم مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة لمبانى الركاب بشركة ميناء القاهرة الجوي.
وتجرى وزارة الطيران المدني، خلال هذه الأونة، استعدادات مكثفة استعدادا لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة إلى المطارات المصرية، غدا الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتشهد المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة الدولي بصفة خاصة وصاحب التشغيل الأكبر على مستوى الجمهورية، تجهيزات مكثفة لتشغيل الرحلات الجويو المنتظمة، حيث جرى تطبيق التباعد الاجتماعي داخل صالات الركاب وتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير، ووضع لاصقات ولوحات ارشادية للركاب حول الوقاية من فيروس كورونا.
تعيين إيهاب طه رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران
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