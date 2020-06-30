تعيين إيهاب طه رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قرارًا بتكليف اللواء إيهاب طه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران، بعد أن شغل عدة مناصب قيادية داخل قطاع الطيران المدني وداخل مطار القاهرة الدولي.

وشغل اللواء إيهاب طه، قبل أن يتولى رئاسة الإدارة المركزية بالوزارة، خلفا للملاح أحمد عزمي رئيس الإدارة السابق، منصب مدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة المعروف بالمطار الجديد، ثم مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة لمبانى الركاب بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وتجرى وزارة الطيران المدني، خلال هذه الأونة، استعدادات مكثفة استعدادا لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة إلى المطارات المصرية، غدا الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.