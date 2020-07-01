وزير الري يبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير الترع والتحول للري الحديث

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.



وشهد الاجتماع، بحث آخر المستجدات فيما يخص تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير الترع إلى جانب مشروع التحول للري الحديث.



الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار، وذلك مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.

