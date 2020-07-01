حدث ليلاً | سامح شكري: أبدينا مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة.. وإجراءات تقشفية في قطر.. واعتقال المعارض الإثيوبي جوار محمد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم نستعرضها من خلال التقرير التالي:
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأكد "شكري" - في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- أن مصر واثقة من سلامة موقفها في قضية سد النهضة.
كشفت دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة عن استئجار قطر قراصنة بينهم عملاء سابقين في جهاز الاستخبارات الأمريكي والمخابرات العسكرية لاختراق أجهزة رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي.
اعتقلت السلطات الأمنية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، نشطاء معارضين على رأسهم جوار محمد وبيكيلي جيربا، الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض.
كفارة من مات ولم يكن يصلي أو يصوم ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
حذَّر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي من خطورة الوضع في ليبيا، خاصة إذا تمكن الإرهابيون المتطرفون من البلاد، مطالبًا أوروبا بـ"إقامة السواتر الترابية" حال حدوث ذلك.
تحل اليوم، 1 يوليو، ذكري وفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في 2019، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وبعد معاناة مع المرض في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.
سجّلت الولايات المتحدة ما يزيد على 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".
كشفت وسائل إعلام تركية عن بلاغ مقدم ضد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ووزير الثقافة والسياحة نوري أرصوي، بسبب التستر على قضية فساد ورشوة في إحدى البلديات بقيمة 500 ألف ليرة.
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إنه لا يوجد دليل على وجود أنشطة روسية خبيثة ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
اتخذت الحكومة القطرية عدة قرارات خلال الفترة الماضية حيث قررت تخفيض التكاليف الشهرية لغير القطريين بنسبة 30% ابتداء من 1 /7 /2020 وذلك من خلال تخفيض المخصصات الشهرية أو إيقاف صرف البدل النقدى للتذاكر لغير القطريين إلا فى حالة بدء العمل وانتهاء الخدمة.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو.