حدث ليلاً | سامح شكري: أبدينا مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة.. وإجراءات تقشفية في قطر.. واعتقال المعارض الإثيوبي جوار محمد

تحل اليوم، 1 يوليو، ذكري وفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في 2019، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وبعد معاناة مع المرض في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.



