للمرة العاشرة مع الرادار.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من سيارتها

نشرت الإعلامية الأردنية

صورة جديدة لها شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

وظهرت علا الفارس بإطلالة كاجوال ناعمة من داخل سيارتها، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.