للمرة العاشرة مع الرادار.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من سيارتها

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت علا الفارس بإطلالة كاجوال ناعمة من داخل سيارتها، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "لما يصورني الرادار كل مره بنفس المكان !!!!! للمرة العاشرة بنفس الشهر".
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي تي شيرت باللون الأبيض الأسود بنصف كم، من الدانتيل المخرم وهو ما أبرز رقة واناقة إطلالتها.
وقامت علا الفارس بترك شعرها منسدلا بشكل عشوائي و انسيابي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج، حيث قامت بوضع اللون الكشميري الغامق كأحمر شفاه والآي لاينر والماسكرا، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها
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لما يصورني الرادار كل مره بنفس المكان !!!!! للمرة العاشرة بنفس الشهر
A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on