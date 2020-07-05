نشرة المرأة والصحة.. سر كتابة احذر العدوى على جثمان رجاء الجداوي.. ولهذه الأسباب فشل علاج كورونا ببلازما المتعافين

في لقطة مؤثرة اليوم خلال مراسم خروج جثمان النجمة رجاء الجداوي من مستشفى العزل بالإسماعيلية، وضعت ورقة على الجثمان بعد وضعها في الغطاء الأسود، ومكتوب عليها "احذر خطر تقل العدوى".











هل ينتقل فيروس كورونا من جثث الموتى للبشر؟ كان ذلك السؤال الذي طرأ على أذهان الجميع منذ بداية تفشي فيروس كورونا وارتفاع نسب الوفيات بسببه، والطريقة التي يتم التعامل بها مع المتوفى بكورونا .











فرغم وفاة المريض، إلا أن الفيروس قد يظل نشطا وينتقل إلى الأسطح وما حولها وقد يستمر أياما، لذا يمكن نقل العدوى بسهولة إذا تم التقرب من المتوفى أو تقبيله كما يفعل الكثير.









كما أن المصاب بعد وفاته تصبح جميع خلايا جسمه ميتة، وبالتالي يتوقف فيروس كورونا عن التكاثر ويموت الفيروس بالجسم في غضون يومين، فالأمر ليس خطيرا ولكن في الساعات الأولى من وفاة المصاب بكورونا يجب التعامل معه بحذر لتجنب نقل العدوى بأي شكل.







