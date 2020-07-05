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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سر كتابة احذر العدوى على جثمان رجاء الجداوي.. ولهذه الأسباب فشل علاج كورونا ببلازما المتعافين

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:33 م
وفاة رجاء الجداوي
وفاة رجاء الجداوي
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رشا عوني
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار الهامة فيما يتعلق بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها في السطور التالية.


يعد الحقن ببلازما المتعافين طريقة متعارف بها دوليا وتتكون البلازما من أجسام مضادة  تساعد المريض على مقاومة المرض.


وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي، يتم استخدام طريقة الحقن بالبلازما لزيادة مناعة مرضى فيروس كورونا وجعلهم أكثر قدرة علي مواجهة الفيروس.

 
ووفقا لتقرير نشره الموقع، تحتوى البلازما على بروتينات تساعد الدم على التجلط كما تحتوى على الجلوكوز والمغذيات الأخرى، بالإضافة إلى أن البلازما تحتوى على أجسام مضادة مناعية ضد الفيروس ويستمر أثرها بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر.


في لقطة مؤثرة اليوم خلال مراسم خروج جثمان النجمة رجاء الجداوي من مستشفى العزل بالإسماعيلية، وضعت ورقة على الجثمان بعد وضعها في الغطاء الأسود، ومكتوب عليها "احذر خطر تقل العدوى".


هل ينتقل فيروس كورونا من جثث الموتى للبشر؟ كان ذلك السؤال الذي طرأ على أذهان الجميع منذ بداية تفشي فيروس كورونا وارتفاع نسب الوفيات بسببه، والطريقة التي يتم التعامل بها مع المتوفى بكورونا .


فرغم وفاة المريض، إلا أن الفيروس قد يظل نشطا وينتقل إلى الأسطح وما حولها وقد يستمر أياما، لذا يمكن نقل العدوى بسهولة إذا تم التقرب من المتوفى أو تقبيله كما يفعل الكثير.


كما أن المصاب بعد وفاته تصبح جميع خلايا جسمه ميتة، وبالتالي يتوقف فيروس كورونا عن التكاثر ويموت الفيروس بالجسم في غضون يومين، فالأمر ليس خطيرا ولكن في الساعات الأولى من وفاة المصاب بكورونا يجب التعامل معه بحذر لتجنب نقل العدوى بأي شكل.


أكد الدكتور مجدي الشرقاوي، أستاذ أمراض الباطنة رئيس قسم زرع الكلى بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الفشل الكلوي يهدد حياة مرضى السكر والضغط والأمراض الروماتيزمية المزمنة، موضحًا أن مرض السكري من أهم أسباب الفشل الكلوي.


وقال الدكتور مجدي الشرقاوي، في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten، إن من أخطر العادات التي تسبب الفشل الكلوي بشكل سريع هي تناول المسكنات، مشيرا إلى أن المسكنات مشكلة خطيرة يتناولها الجميع دون استشارة الطبيب وقد يتناول الشخص جرعات من المسكنات تسبب تليف الكلى في سنوات قليلة.
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