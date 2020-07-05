الإسترليني يرتفع واليورو والدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية فى ختام التعاملات

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.05 جنيه للشراء و 16.15 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل بدء تعاملات اليوم.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.05 جنيه للشراء و 16.15 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل بدء تعاملات اليوم.
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وسجل سعر اليورو 18.00 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع بتراجع قرشين لسعر البيع مقابل بدء تعاملات اليوم الأحد.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.96 جنيه للشراء بارتفاع 26 قرشا و 20.19 جنيه للبيع بارتفاع 28 قرشا لسعر البيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء بارتفاع 9 قروش، و 17.10 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش لسعر البيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.