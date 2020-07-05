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اقتصاد

الإسترليني يرتفع واليورو والدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية فى ختام التعاملات

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:02 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.05 جنيه  للشراء و 16.15 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل بدء تعاملات اليوم.

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وسجل سعر اليورو 18.00 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع بتراجع قرشين لسعر البيع مقابل بدء تعاملات اليوم الأحد.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.96 جنيه للشراء بارتفاع 26 قرشا و 20.19 جنيه للبيع بارتفاع 28 قرشا لسعر البيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء بارتفاع 9 قروش،  و 17.10 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش لسعر البيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
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