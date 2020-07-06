أصلى على النبي لقضاء حاجة ولا تتحقق .. مستشار المفتي يرد

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 56).

والصلاة عليه تفرج الهموم، وبها تقضى الحوائج.

أصلي على النبي بنية قضاء حاجة ولا تتحقق، فماذا أفعل، وكيف أرد على من ينكر ذلك؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، اليوم الاثنين،

قُلْـتُ: يـَا رَسـُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكـْثِرُ الـصَّلَاةَ عَلـَيْكَ، فَـكَمْ أَجْعـَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟

فَقَـالَ: مـَا شِـئْتَ ،

قـَالَ: قُلْـتُ الـرُبُعَ ؟

قـَالَ: مـَا شـِئْتَ فَـإِنْ زِدْتَ فَهـُوَ خَيـْرٌ لَكَ،

قُلْـتُ الـنِّصْفَ؟

قـَالَ: مـَا شـِئْتَ فـَإِنْ زِدْتَ فَهُـوَ خَيـْرٌ لَكَ ،

قـَالَ : قُلْـتُ فـَالـثُّلُثَيْنِ ؟

قـَالَ : مَـا شِـئْتَ فَـإِنْ زِدْتَ فَهـُوَ خَيـْرٌ لَكَ،

قُلْـتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهـَا ؟

قَالَ : «إِذًا تُكْـفَى هَمـَّكَ وَيُغْـفَرَ لَكَ ذَنْبُـك »، ( رواه

الترمذي وأحمد ).