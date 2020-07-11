من الصفيح إلى السماء.. العشوائيات تنبض بالحياة (ملف خاص).. صور

أن يكون التطوير واقعا ملموسا لا يحتاج إلى حديث أو إلى أن يشار إليه بالبنان، هذا هو حال العشوائيات في مصر .. الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن خلال ٦ سنوات فقط من تغيير الوجه القبيح لتلك المناطق من مناطق غير آمنة وبيئة غير صالحة للمعيشة إلى جزء من الدولة نابض بالحياة.





وأعلن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة عن الاهتمام بهذا الملف ووضعه على رأس الأولويات لضمان حياة آمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم .





ويصل عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 221.6 وحدة سكنية ، و بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات خلال ٦ سنوات (107.27) مليار جنيه، ومن المقرر أن نصل في نهاية 2020 إلى أمان العشوائيات في مصر.





المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات والتي يصل عدد وحداتها الي 7400 ، سيتم افتتاحها غدا..





ومن خلال التقرير التالي نرصد رحلة مصر بالأرقام في هذا الملف من القاع الى القمة بالأرقام..





بدأ حلم الدولة للقضاء على العشوائيات قبل 6 سنوات بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر ولا يزال -الحلم قيد التنفيذ





محافظة القاهرة بها نحو 64 ألف وحدة سكنية ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة...











































