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تكنولوجيا

إزاى تنقل الشات القديم على واتس آب لموبايلك الجديد.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:19 ص
ازاى تنقل الشات القديم
ازاى تنقل الشات القديم علي واتسآب لموبايلك الجديد..فيديو
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كريم جمال
يواجه الكثيرون من مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب مشكلة كبيرة، وهى نقل بياناتهم و رسائلهم القديمة عند شراء هاتف ذكي جديد، ويضطر البعض للتضحية بالمحتوي السابق فى سبيل ترقية الهاتف.

ولكن صحيفة indianexpress لها رأى أخر، حيث كشفت عن طريقة جديدة تمكن مستخدمي واتسآب من نقل محتواهم القديم كام هو على هواتفهم الجديدة بدون أى عناء يذكر.

وتعتمد الطريقة على شقين: 

1- أندرويد
اذا كنت من أصحاب هواتف أندرويد فالحل فى حساب جوجل السحابي Google Drive ومن ثم إختيار Chats backup من خيارات تطبيق واتسآب، لرفع نسخة إحتياطة من رسائلك على حسابك الخاص بجوجل، و من ثم عمل recover  لكل بياناتك من رسائل و صور و فيديو على هاتفك الجديد بمنتهي السهولة.

2- آيفون
بنفس فكرة هواتف اندرويد ولكن من خلال حساب آبل السحابي icloud عبر حساب آبل الخاص بك apple id، و إختيار Chat Backup من داخل تطبيق واتسآب، ثم استعادتها من خيار restore the chat history from iCloud.
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