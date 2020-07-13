حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك عرض علي عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد؛ من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الأساسية في الفريق.



