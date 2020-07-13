AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:58 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
Advertisements
فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك عرض علي عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد؛ من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الأساسية في الفريق. 

ظهر الفنان لطفي لبيب، في بث مباشر من خلال القناة الأولى المصرية ليرد على شائعات تدهور حالته الصحية ونقله لأحدى المستشفيات.

كشف مجموعة من الباحثين في تايلاند، أمس، عن بداية تجريب لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على البشر بداية من شهر أكتوبر المقبل. 

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسي، فلورانس بارلي، اليوم الإثنين، عن إدانة بلاده لكل أشكال انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا. 

كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء، وفاجي وزيري الجميع وقال " أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017".

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء في اليمن باتجاه السعودية. 

قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار محمد هدايات، حبس ابن عاق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ عقب قيامه بالتعدي على والديه بالضرب وطردهما خارج المنزل، وترويعهما مستخدما سلاحا أبيض.

 قررت النيابة الكلية بالمنصورة  تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أمس الأحد حبس المتهم بمواقعة أمل عبدالحميد، 19 عاما ومقيمة بمركز اجا جنسيا كرهًا، مما ادي الي انجابها طفله وعدم قدرتها على إثبات نسبها للمشكو في حقة منذ أكثر من عامين.

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالكف عن إثارة الفتنة بين جماهير القطبين.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا حوثيا باتجاه الرياض

خطر يهدد البلدين.. الإمارات تدين استهداف الحوثيين السعودية بطائرات مسيرة

تحالف دعم الشرعية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أنا مش مجنون ومصر كلها أسود.. مرتضى منصور مدافعا عن نفسه بعد الفيديو المسرب

لا يمكن أقول كده على الخطيب.. مرتضى منصور متبرئا من الفيديو المسرب

ترشيحاتنا

بعد إعلانه اعتزال التمثيل مؤقتًا.. الجمهور يبحث عن لطفي لبيب

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

وزيرة الصناعة توضح موقف السيارات الخاصة من التحويل إلى العمل بالغاز.. فيديو

مخاوف من انتقال فيروس غامض إلى البشر.. تفاصيل

جزاء الصبر على المرض.. الإفتاء توضح

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

AdvertisementS

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان