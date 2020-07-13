حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك عرض علي عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد؛ من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الأساسية في الفريق.
ظهر الفنان لطفي لبيب
، في بث مباشر من خلال القناة الأولى المصرية ليرد على شائعات تدهور حالته الصحية ونقله لأحدى المستشفيات.
كشف مجموعة من الباحثين في تايلاند، أمس، عن بداية تجريب لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على البشر بداية من شهر أكتوبر المقبل.
أعربت وزيرة الدفاع الفرنسي، فلورانس بارلي، اليوم الإثنين، عن إدانة بلاده لكل أشكال انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا.
كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي
، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء
، وفاجي وزيري الجميع وقال " أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017".
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء في اليمن باتجاه السعودية.
قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار محمد هدايات، حبس ابن عاق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ عقب قيامه بالتعدي على والديه بالضرب وطردهما خارج المنزل، وترويعهما مستخدما سلاحا أبيض.
قررت النيابة الكلية بالمنصورة
تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أمس الأحد حبس المتهم بمواقعة أمل عبدالحميد، 19 عاما ومقيمة بمركز اجا جنسيا كرهًا، مما ادي الي انجابها طفله وعدم قدرتها على إثبات نسبها للمشكو في حقة منذ أكثر من عامين.
طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالكف عن إثارة الفتنة بين جماهير القطبين.