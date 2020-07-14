عز العرب: مصر عمق استراتيجي لـ ليبيا .. وما يحدث بها يؤثر على أمننا القومي

علق محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على بيان البرلمان الليبي بدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.









وقال عز العرب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" هناك دعوات منذ شهور من ليبيا لمصر من اجل اتخاذ إجراءات تحمي أمنها القومي والعربي".









وأضاف : " البرلمان الليبي هو الجسد الشرعي الوحيد المعترف به في ليبيا وهو صاحب القول الفصل في استدعاء قوات من الخارج لمواجهة السلوك العدواني الاستعماري التركي داخل ليبيا".









وتابع محمد عز العرب:" قرار البرلمان الليبي يحظى بدعم مجتمعي في ليبيا، وهناك ردود واسعة داخل ليبيا داعمة هذا القرار".









وأكمل عز العرب:" مصر دولة الجوار إ لى ليبيا وما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي المصري، وأي تأثيرات في الداخل الليبي تؤثر على الداخل المصري ومصر تمثل العمق الاستراتيجي في ليبيا".