تعرف على أسعار إطلالات نسليهان أتاغول في مسلسل ابنة السفير.. صور

، والتي غالبا ما تظهر

يتابع البعض حاليا مسلسل ابنة السفير، خاصة فنَّانيهم المفضلين، ومنهم الفنانة التركية الشهيرة

كاش مايوه وقبعة.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة في البحر

في احد ادوارها بالمسلسل، مرتدية "فيست" باللون الموف الناعم، والمصنوع من الحرير الناعم، وبلغ سعر ما يعادل 190 ريال سعودي. وأطلت نسليهان أتاغول

وظهرت

مرة اخرى ببالطو باللون البيج بأكمام طويلة، وقد بلغ سعره 275 ريالا سعوديا، فيما اختارت عليه بوت باللون الأبيض والذي تراوح سعره 496 ريالا سعوديا.



وتألقت

مرة أخرى وهي ترتدي بلوفر باللون الرمادي بأكمام طويلة ، وقد بلغ سعره حوالي 110 ريالات سعودية.





فيما ظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة مميزة، حيث اختارت بلوفر باللون الأسود بأكمام طويلة بسعر 120 ريالا سعوديا، على بوت باللون الأبيض 276 ريال سعودي.





وتأنقت نسليهان أتاغول أيضا بإطلالة بيضاء مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض الناعم و بحزام حول خصرها وأكمام طويلة، وقد بلغ سعر الفستان 5257 ريالا سعوديا.

وإليكم الصور التي تبرز إطلالة نسليهان أتاغول في مسلسل ابنة السفير..