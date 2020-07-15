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مرأة

تعرف على أسعار إطلالات نسليهان أتاغول في مسلسل ابنة السفير.. صور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:11 ص
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
يتابع البعض حاليا مسلسل ابنة السفير، خاصة فنَّانيهم المفضلين، ومنهم الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول، والتي غالبا ما تظهر بإطلالات عصرية ومميزة للغاية.

وظهرت نسليهان أتاغول بأكثر من إطلالة مميزة في مسلسل ابنة السفير وكان أغلبهم من الماركة الشهير زارا، وكانت كل إطلالتها تتناسب مع الدور التي تأدية، وتتناسب مع الإطلالة التي تظهر بها ولون بشرتها.

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وأطلت نسليهان أتاغول في احد ادوارها بالمسلسل، مرتدية "فيست" باللون الموف الناعم، والمصنوع من الحرير الناعم، وبلغ سعر ما يعادل 190 ريال سعودي.

وظهرت نسليهان أتاغول مرة اخرى ببالطو باللون البيج بأكمام طويلة، وقد بلغ سعره 275 ريالا سعوديا، فيما اختارت عليه بوت باللون الأبيض والذي تراوح سعره 496 ريالا سعوديا.

وتألقت نسليهان أتاغول مرة أخرى وهي ترتدي بلوفر باللون الرمادي بأكمام طويلة ، وقد بلغ سعره حوالي 110 ريالات سعودية.

فيما ظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة مميزة، حيث اختارت بلوفر باللون الأسود بأكمام طويلة بسعر 120 ريالا سعوديا، على بوت باللون الأبيض 276 ريال سعودي.

وتأنقت نسليهان أتاغول أيضا بإطلالة بيضاء مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض الناعم و بحزام حول خصرها وأكمام طويلة، وقد بلغ سعر الفستان 5257 ريالا سعوديا.

وإليكم الصور التي تبرز إطلالة نسليهان أتاغول في مسلسل ابنة السفير..
نسليهان أتاغول نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول نسليهان أتاغول
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